Источник материала: Хартия'97

К Лукашенко летит «черный лебедь» 18.03.2021, 13:06

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Скоро забастовки начнутся по всей стране.

Главная новость. Да, именно таковой и является прошедшая в понедельник краткосрочная победная забастовка витебских коммунальщиков . К великолепному анализу коллег о значимости данного события, добавим ряд важных нюансов, пишет Telegram-канал «Минская семибоярщина» .

Во-первых. Впервые забастовали «чистые» бюджетники. Это и есть тот самый перелом.

Во-вторых. Требования были совершенно конкретные. Носили они экономический характер – повышение зарплаты. Это колоссально важно. Почему? Властная группа пока еще имеет некоторую возможность репрессировать «улицу». Пудрить мозги с политическим транзитом. Оттягивать время референдума, выборов и т.д. А вот экономические требования власть выполнить не в состоянии. На это денег нет, от слова совсем. Сам вопрос стоит весьма просто: аванс и зарплата каждый месяц в конкретные даты. Увеличили зарплату – нет забастовки. Не увеличили – бастуем. Дальше больше. Добились повышения оплаты труда, значит способны добиться понижения или заморозки цен, снять нерадивого директора, проворовавшегося бездельника мэра… Список бесконечен. Ключевой момент – убежденность в своих возможностях сообща добиться и самостоятельно решить любой жизненно важный вопрос. Это и есть власть: в своем трудовом коллективе, поселке, городе, стране в целом.

В-третьих. «Витебский протест» произошел быстро и организованно. Поэтому четко и результативно. Машиной перегораживают ворота, мусор из города не вывозят целый день.

В-четвертых. Витебляне и коллективы предприятий получили четкий сигнал – решительное волевое действие равно результат.

В-пятых. Директор спецавтобазы, т.е. власть, спрятался в кабинете. Затем незамедлительно пошел на уступки. Иначе «общегородской мусорный коллапс».

Белорусская эволюция достоинства не перестает поражать своими яркими и совершенно новыми политическими красками. Перелом в общественном сознании белорусов произошел летом-осенью. Тогда «на улице» именно политические требования были выдвинуты в первую очередь. Они сформулированы однозначно, приняты всем обществом: отставка президента и смена установленного им властного режима. А 16 марта произошел тот самый перелом в действии. К общеполитическим требованиям добавились экономические. К «улице и Telegram» присоединился «холодильник». Те самые трудовые коллективы сделали свой окончательный выбор. Перемены объективно неизбежны.

Весна. В Витебск «грачи» уже прилетели». На подлете к Минску и Могилеву ласточки и стрижи. Соловьи и гуси приближаются к Бресту и Гродно. На гомельщину вскоре прилетят аисты. Следом во всей Синеокой приводнятся белые лебеди. А к Лукашенко летит «черный лебедь». Его власти теперь не устоять.

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