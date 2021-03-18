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Карбалевич: «Ход Тихановской неплохой с точки зрения пиара, с точки зрения мобилизации общества»

18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог перечислил факторы, которые могут реально изменить позицию белорусских властей.

Карбалевич: «Ход Тихановской неплохой с точки зрения пиара, с точки зрения мобилизации общества»

Светлана Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью. Она объявила о начале общенационального голосования и заявила о запуске переговорного процесса, модератором которого должны стать международные организации. Отметим, в первый час после заявления народного лидера в чат-боте платформы «Голос» проголосовало более 80 тысяч человек.

— Главная цель объявленного Светланой Тихановской голосования — узнать мнение людей по поводу переговоров. Расчет на то, что огромная часть населения их поддержит и это станет определенным способом давления на власть с тем, чтобы побудить ее вступить в эти переговоры, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич. 

Однако в то, что власть прислушается к результатам этого голосования, собеседник не верит.

— По большому счету, это голосование ничего не изменит. Штаб Тихановской делает тот ход, который в их силах, который они могут осуществить. Светлана Тихановская делает то, что может. Больше она не может, потому и не претендует, — подчеркнул Карбалевич. — Это просто ход в политическом противостоянии, которое развивается перед 25 марта. Ход достаточно неплохой с точки зрения пиара, с точки зрения мобилизации общества. Но я с трудом представляю, что власти пойдут на переговоры, я в такой сценарий не верю.

В то же время политолог перечислил внешний и внутренние факторы, способные изменить позицию белорусских властей.

— Международных организаций они точно не бояться. Если говорить о международных факторах, то самый влиятельный — это позиция России.

Если говорить о факторах вообще, которые влияют на белорусскую ситуацию, то главным был и остается внутренний — это масштаб протестов, масштаб недовольства общества, способность общества мобилизоваться, давить на власть, расколы или движения в рядах номенклатуры.

Вот это реально влияет на позицию властей. Все остальное, в том числе и международное посредничество — факторы дополнительные, — подытожил Валерий Карбалевич.

 
 
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Политолог перечислил факторы, которые могут реально изменить позицию белорусских властей.
 
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