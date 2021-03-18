BTS попали в Книгу рекордов Гиннесса

Источник материала: Tut.by

Популярная кей-поп-группа BTS из Южной Кореи попала в Книгу рекордов Гиннесса с клипом на песню Dynamite. Об этом сообщает издание NME.



Фото: Big Hit Entertainment

Представители Книги рекордов Гиннесса поделились информацией о том, что BTS установили рекорд по количеству одновременных просмотров клипа среди премьер на YouTube. Видео группы на сингл Dynamite одномоментно посмотрели более трех миллионов зрителей.

Победу BTS организаторы называют «самым плохо скрываемым секретом в истории». Несмотря на то, что премьера ролика состоялась в августе прошлого года, представителям Книги рекордов Гиннесса нужно было дождаться официального подтверждения от YouTube о количестве просмотров.

BTS были основаны в 2013 году южнокорейской звукозаписывающаей компанией Big Hit Entertainment. Коллектив стал первой айдол-группой, которая выступила на стадионе Америки, и первым из корейских бендов возглавил чарты Billboard. В составе семь участников: лидер коллектива RM, Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук. Парни читают рэп на корейском языке, снимают пестрые клипы, занимаются благотворительностью и один за одним бьют рекорды в музыкальной индустрии.