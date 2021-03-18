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BTS попали в Книгу рекордов Гиннесса
Источник материала: Tut.by
Популярная кей-поп-группа BTS из Южной Кореи попала в Книгу рекордов Гиннесса с клипом на песню Dynamite. Об этом
Представители Книги рекордов Гиннесса
Победу BTS организаторы называют «самым плохо скрываемым секретом в истории». Несмотря на то, что премьера ролика состоялась в августе прошлого года, представителям Книги рекордов Гиннесса нужно было дождаться официального подтверждения от YouTube о количестве просмотров.
BTS были основаны в 2013 году южнокорейской звукозаписывающаей компанией Big Hit Entertainment. Коллектив стал первой айдол-группой, которая выступила на стадионе Америки, и первым из корейских бендов возглавил чарты Billboard. В составе семь участников: лидер коллектива RM, Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Чонгук. Парни читают рэп на корейском языке, снимают пестрые клипы, занимаются благотворительностью и один за одним бьют рекорды в музыкальной индустрии.
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Популярная кей-поп-группа BTS из Южной Кореи попала в Книгу рекордов Гиннесса с клипом на песню Dynamite. Об этом сообщает издание NME.
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