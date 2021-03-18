Турецкий ударный вертолет получит украинский двигатель

Источник материала: Tut.by

Турецкий 11-тонный ударный вертолет T929 (Atak II) получит двухкамерный турбовальный двигатель мощностью 2,5 тысячи лошадиных сил украинского производства, сообщает Defense News , ссылаясь на заявление главы Turkish Aerospace Industries (TAI) Темела Котила. Об этом также рассказывает Lenta.ru .



Фото: wikipedia

По его словам, первый полет T929 намечен на 2023 год. Подробностей о силовой установке для вертолета руководитель не раскрыл.

Генеральный директор также сообщил, что стоимость одного турецкого истребителя пятого поколения Turkish Fighter X (TF-X), над которым работают в TAI, составит около 100 миллионов долларов. Котил отметил, что первый полет самолета должен состояться в 2025 году, а в 2029-м его планируется принять на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) Турции.

Ежемесячно планируется производить по два TF-X. Ежегодный доход TAI от соответствующей программы оценивается в 2,4 миллиарда долларов. Согласно Котилу, в возглавляемой им компании 1000 из 4000 инженеров работают над TF-X.

В марте в публикации 19FortyFive говорилось, что возможное появление в Турции российского истребителя пятого поколения Су-57 станет кошмаром НАТО. Таким образом в издании прокомментировали мартовское заявление пресс-секретаря Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Валерия Решетникова, в котором говорилось о готовности России поставить Турции истребители Су-35 и Су-57, а также сотрудничать с Анкарой по проекту TF-X.

В сентябре 2020 года Defense News написало , что Украина и Турция стремятся углубить свое военно-техническое сотрудничество, чему были посвящены переговоры, состоявшиеся в конце августа того же года в Анкаре.