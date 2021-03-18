«Переобулся» насчет насилия со стороны подчиненных. 7 фактов о новом министре МЧС

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Фото: tut.by

Стал министром МЧС, хотя до этого не был связан с пожарной службой

Учился в том же училище, что и Караев, был в командировках в горячих точках

«Был в командировках в горячих точках в Ереване, Баку, Фергане, Сухуми. Видел, что там происходило, когда люди убивали друг друга на религиозной почве, из-за политики. Неужели мы хотим, чтобы такое произошло в Беларуси?», – вспомнил недавно Синявский.

Работал в Службе безопасности президента

Прочил прощения за насилие со стороны подчиненных в августе 2020 года

«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно».

Фото: svaboda.org

«Хотелось отключиться — но обливали водой и били».

«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей! Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись — простите их».

Когда уличный протест был подавлен, изменил свою позицию

«Горжусь принадлежностью к органам внутренних дел, горжусь президентом страны, руководством МВД и вверенным коллективом. Горжусь тем, что мы выполнили свой служебный долг в условиях достаточно сложной оперативной обстановки. Выстояли и не позволили разрушить страну. Сейчас наступает уже другой этап – работа над ошибками. Причем для всех – от представителей власти до простых граждан. Необходимо здраво осмыслить произошедшее, оценить ситуацию без оглядки на фейки».

На велопробеге в сентябре 2020 года в поддержку Лукашенко. Фото: grodnonews.by

«Несмотря на оскорбления и угрозы, поступающие в адрес сотрудников, ОМОН становится только крепче, а личный состав органов внутренних дел может быть абсолютно уверен: в любую минуту бойцы подразделения окажут содействие в решении самых сложных задач».

Организовал мини-футбольную команду: она аутсайдер в высшей лиге

Сын пошел по стопам отца

Фото: amia.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Переобулся» насчет насилия со стороны подчиненных. 7 фактов о новом министре МЧС За последние два десятилетия Синявский – первый министр МЧС, который до этого не работал спасателем.