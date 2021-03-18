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«Переобулся» насчет насилия со стороны подчиненных. 7 фактов о новом министре МЧС
Источник материала: UDF
Фото: tut.by
На прошлой неделе Александр Лукашенко назначил начальника УВД Гродненского облисполкома Вадима Синявского министром по чрезвычайным ситуациям.
Стал министром МЧС, хотя до этого не был связан с пожарной службой
По крайней мере за последние два десятилетия Синявский – первый министр МЧС, который до этого не работал в службе тушения пожаров и спасения людей.
После назначения он и сам признался, что предложение перейти на новую должность было для него «несколько неожиданным».
Учился в том же училище, что и Караев, был в командировках в горячих точках
Уроженец Молодечно учился в Саратовском высшем военном командном училище МВД СССР, которое занималось подготовкой бойцов внутренних войск. Незадолго до Синявского это же училище окончил Юрий Караев, уже бывший министр МВД Беларуси.
Будучи курсантом Синявский участвовал в спецкомандировках на полыхнувший Кавказ.
«Был в командировках в горячих точках в Ереване, Баку, Фергане, Сухуми. Видел, что там происходило, когда люди убивали друг друга на религиозной почве, из-за политики. Неужели мы хотим, чтобы такое произошло в Беларуси?», – вспомнил недавно Синявский.
Работал в Службе безопасности президента
Вернувшись в Беларусь в связи с распадом Советского Союза, Синявский, по его словам, не смог устроиться во внутренних войсках и пошел служить участковым в Мядельском районе. Впоследствии семье пришлось не раз переезжать в связи с переводом Синявского на новое место работы.
Прорыв в его карьере случился после того, как он поработал начальником третьего отдела управления охраны объектов Службы безопасности президента (2009-2012 гг.).
Затем Синявский стал начальником Департамента охраны МВД, а с 2014 года – начальником УВД Гродненского облисполкома.
Прочил прощения за насилие со стороны подчиненных в августе 2020 года
Когда белорусское общество охватили массовые протесты в связи с насилием со стороны силовиков, любой ценой защищавших власть Лукашенко после фальсификации результатов президентских выборов, Синявский давал обещания разобраться по фактам правонарушений.
Во время посещения предприятия «Химволокно» 13 августа он заявил:
«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно».
Фото: svaboda.org
17 августа было опубликовано его новое обращение: «Официально приношу извинения гражданам, которые были задержаны и пострадали в результате применения физической силы и специальных средств. По всем фактам обращений граждан о причинении вреда здоровью организованы разбирательства».
Отметим, что жители региона свидетельствовали о шокирующих фактах. Один из жителей Лиды, которого избивали на мойке местного РОВД, рассказал:
«Хотелось отключиться — но обливали водой и били».
Но нельзя сказать, что поведение Синявского в тот период слишком уж выделялось. Также вел себя и мэр Гродно. А Лукашенко при визите в город 22 августа заявил:
«Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 или 101, 102, 103. Мы с детства знаем эти телефоны, не громите этих людей! Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись — простите их».
Когда уличный протест был подавлен, изменил свою позицию
Чем обернулись извинения Синявского и его обещания провести разбирательства? Не известно ни одном уголовном деле, которое завели бы в стране после обращений потерпевших. Синявский публично больше не стыдился насилия со стороны подчиненных.
В ноябре начальник УВД заявил:
«Горжусь принадлежностью к органам внутренних дел, горжусь президентом страны, руководством МВД и вверенным коллективом. Горжусь тем, что мы выполнили свой служебный долг в условиях достаточно сложной оперативной обстановки. Выстояли и не позволили разрушить страну. Сейчас наступает уже другой этап – работа над ошибками. Причем для всех – от представителей власти до простых граждан. Необходимо здраво осмыслить произошедшее, оценить ситуацию без оглядки на фейки».
На велопробеге в сентябре 2020 года в поддержку Лукашенко. Фото: grodnonews.by
А в марте текущего года на вручении наград гродненскому ОМОНу Синявский заявил:
«Несмотря на оскорбления и угрозы, поступающие в адрес сотрудников, ОМОН становится только крепче, а личный состав органов внутренних дел может быть абсолютно уверен: в любую минуту бойцы подразделения окажут содействие в решении самых сложных задач».
Организовал мини-футбольную команду: она аутсайдер в высшей лиге
Синявского называют идейным вдохновителем мини-футбольной команды «УВД-Динамо». Она смола выйти в высшую лигу чемпионата Беларуси, но теперь занимает там последнее место.
Синявский обозначен как председатель правления и начальник команды.
Сын пошел по стопам отца
Сергей в прошлом году должен был окончить Академию МВД и пойти работать в уголовный розыск. Интересно, что несколько лет назад он завоевал бронзовую медаль на первом чемпионате МВД по компакт-спортингу (стендовой стрельбе – ею также увлекается отец) и его поздравил тогдашний министр Игорь Шуневич.
Фото: amia.by
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За последние два десятилетия Синявский – первый министр МЧС, который до этого не работал спасателем.
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