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Фото: Белсат





Так задерживали Вадима Дмитренка. Скриншот видео БТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оглашен приговор архитектору, которому после задержания «кровь с лица вытирали БЧБ флагом» Мужчина был задержан бойцами ГУБОПиКа 15 ноября во время акции протеста на площади Перемен.

Мужчина был задержан бойцами ГУБОПиКа 15 ноября во время акции протеста на площади Перемен.признали виновным и приговорили 3 годам «химии» с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Судья постановила освободить его в зале суда,Белсат.Приговор вынесла судья. Дмитренка признали виновным по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса.После его задержания на БТ показали сюжет, в котором сообщили о том, что в рюкзаке у него якобы обнаружили «немирный арсенал»: армейская дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка и железные шарики к ней, самодельная дубинка, балаклава.— В сюжете БТ мужа показали чуть не как террориста, — рассказывала в интервью «Салідарнасці» жена Вадима Дмитренка Ольга. — Меня это шокировало.По словам Ольги, в приемном покое Вадим сидел в коляске, избитый, в крови, не мог говорить.— Я пыталась до него дотронуться — он мотал головой, чтобы не трогала, потому что прикосновения доставляли ему боль.Когда санитарка собралась перевезти его на коляске, он даже не мог поднять ноги, чтобы поставить их на подставку.На суде Вадим Дмитренок рассказал, что при задержании его поставили на колени.— Были удары по всему телу, распылили в лицо перцовый газ, когда мои руки были связаны стяжкой.По его словам, «кровь с лица вытирали бело-красно-белым флагом».На суде Вадим Дмитренок своей вины не признал. В последнем слове он отметил, что 15 ноября люди собрались на площади Перемен, чтобы почтить память Романа Бондаренко и не нарушали закон. Участие в этом мероприятии архитектор считал своим гражданским долгом.