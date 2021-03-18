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Оглашен приговор архитектору, которому после задержания «кровь с лица вытирали БЧБ флагом»

18.03.2021 13:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оглашен приговор архитектору, которому после задержания «кровь с лица вытирали БЧБ флагом»
Фото: Белсат
Суд Центрального района Минска приговорил 43-летнего архитектора Вадима Дмитренка к 3 годам «химии».

Мужчина был задержан бойцами ГУБОПиКа 15 ноября во время акции протеста на площади Перемен.

Вадима Дмитренка признали виновным и приговорили 3 годам «химии» с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Судья постановила освободить его в зале суда, сообщает Белсат.

Приговор вынесла судья Татьяна Оковитая. Дмитренка признали виновным по ч. 1 ст. 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса.

После его задержания на БТ показали сюжет, в котором сообщили о том, что в рюкзаке у него якобы обнаружили «немирный арсенал»: армейская дымовая шашка, самодельные петарды, рогатка и железные шарики к ней, самодельная дубинка, балаклава.

— В сюжете БТ мужа показали чуть не как террориста, — рассказывала в интервью «Салідарнасці» жена Вадима Дмитренка Ольга. — Меня это шокировало.

По словам Ольги, в приемном покое Вадим сидел в коляске, избитый, в крови, не мог говорить.

— Я пыталась до него дотронуться — он мотал головой, чтобы не трогала, потому что прикосновения доставляли ему боль.

Оглашен приговор архитектору, которому после задержания «кровь с лица вытирали БЧБ флагом»

Так задерживали Вадима Дмитренка. Скриншот видео БТ

Когда санитарка собралась перевезти его на коляске, он даже не мог поднять ноги, чтобы поставить их на подставку.

На суде Вадим Дмитренок рассказал, что при задержании его поставили на колени.

— Были удары по всему телу, распылили в лицо перцовый газ, когда мои руки были связаны стяжкой.

По его словам, «кровь с лица вытирали бело-красно-белым флагом».

На суде Вадим Дмитренок своей вины не признал. В последнем слове он отметил, что 15 ноября люди собрались на площади Перемен, чтобы почтить память Романа Бондаренко и не нарушали закон. Участие в этом мероприятии архитектор считал своим гражданским долгом.
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина был задержан бойцами ГУБОПиКа 15 ноября во время акции протеста на площади Перемен.
 
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