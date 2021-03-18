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ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона
Источник материала: Партизан
По информации
Соглашение с белорусским специалистом истекает летом 2021 года. В случае выхода армейцев в Лигу чемпионов контракт может быть продлен.
Гончаренко возглавляет московскую команду с декабря 2016 года. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок Росси и дважды стали серебряными призерами РПЛ.
В текущем чемпионате России ЦСКА после 23-х туров занимает 3-е место в турнирной таблице и отстает от лидера "Зенита" на 8 очков.
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По информации Sport24, руководство ЦСКА намерено оставить Виктора Гончаренко на посту главного тренера до конца действия контракта.
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