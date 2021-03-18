ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона









Соглашение с белорусским специалистом истекает летом 2021 года. В случае выхода армейцев в Лигу чемпионов контракт может быть продлен.





Гончаренко возглавляет московскую команду с декабря 2016 года. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок Росси и дважды стали серебряными призерами РПЛ.





В текущем чемпионате России ЦСКА после 23-х туров занимает 3-е место в турнирной таблице и отстает от лидера "Зенита" на 8 очков.











