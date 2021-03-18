Министр ЕЭК: Страны ЕАЭС расширяют промышленную кооперацию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны ЕАЭС расширяют промышленную кооперацию, заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. С рабочей поездкой Артак Камалян находится в Беларуси, передает «МИР 24».

Если раньше ЕАЭС отрабатывал вопросы снятия барьеров и ограничений во внутренней торговле, то сейчас речь идет о создании транснациональных компаний. Министр отметил, что промышленный сектор в целом достаточно успешно справился со сложным 2020 годом. Несмотря на общий спад, некоторым отраслям все-таки удалось нарастить объемы производства.

«В сельском хозяйстве в прошлом году был подъем чуть больше 2%. В промышленности был небольшой спад. Но если посмотреть структуру, то можно увидеть, что в большей части обрабатывающих отраслей – бурный рост. Фармацевтика, мебельное производство, текстильное производство – там однозначно больше 10% рост», – заявил Артак Камалян.

Во время рабочей поездки министр посетит несколько крупных промышленных предприятий Беларуси.