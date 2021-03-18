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Министр ЕЭК: Страны ЕАЭС расширяют промышленную кооперацию
18.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны ЕАЭС расширяют промышленную кооперацию, заявил министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. С рабочей поездкой Артак Камалян находится в Беларуси, передает «МИР 24».
Если раньше ЕАЭС отрабатывал вопросы снятия барьеров и ограничений во внутренней торговле, то сейчас речь идет о создании транснациональных компаний. Министр отметил, что промышленный сектор в целом достаточно успешно справился со сложным 2020 годом. Несмотря на общий спад, некоторым отраслям все-таки удалось нарастить объемы производства.
Во время рабочей поездки министр посетит несколько крупных промышленных предприятий Беларуси.
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Несмотря на общий спад, некоторым отраслям в 2020 году все-таки удалось нарастить объемы производства.
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