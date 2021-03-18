Карпенко: повышение стоимости обучения пока не планируется. Но вчера вузы заявили о поднятии цен (обновлено)

Источник материала: Onliner

Занимательная история. Вчера несколько государственных вузов (БГУ, ГГУ им. Скорины, БГПУ им. Танка) подтвердили Onliner, что в ближайшее время поднимут цены на платное обучения. А сегодня министр образования Игорь Карпенко заявил, что повышения стоимости не планируется.

Что было вчера?

Телеграм-канал «Отчислено» опубликовал документы с данными, что в БГПУ им. Танка и ГГУ им. Скорины с 1 апреля повышаются цены на платное обучение. В вузах журналисту Onliner подтвердили эту информацию. Также стало известно, что в ближайшее время стоимость обучения увеличится в БГУ и БНТУ.

Как рассказали Onliner в ГГУ им. Скорины, стоимость платного обучения увеличится с 1 апреля на 5%. Внести подросшую сумму студентам гомельского вуза нужно будет до 1 мая.

В БГПУ им. Танка журналисту подтвердили факт повышения ценника, но отказались рассказывать подробнее: устали от звонков. Исходя из приказа ректора, опубликованного в телеграм-канале «Отчислено», внести доплату студентам вуза нужно до 1 июня.











Также платное обучение «в ближайшее время» подорожает в БГУ.

— Стоимость обучения в БГУ будет скорректирована в связи с возросшими затратами на оплату труда, коммунальные и иные расходы, — пояснили в университете.

В БНТУ уточнили, что информация об изменении цен появится на официальном сайте завтра. В МГЛУ в ближайшее время не планируют менять цены, сказали в планово-экономическом отделе вуза. В пресс-службе БГУИР заявили, что «никакого приказа нет».

А что сегодня?

Пресс-служба Министерства образования Беларуси опубликовала речь министра Игоря Карпенко. Он заявил, что в ближайшее время в государственных учреждениях образования повышения цен не планируется.

— Действительно, вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров. Вместе с тем Министерством образования изучены возможности учреждений высшего и среднего специального образования по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года заработной платы работников вузов и иных затрат при реализации образовательных программ высшего и среднего специального образования на платной основе в государственных учреждениях образования, и принято решение не повышать установленную оплату за обучение. Повышение заработной платы и других затрат на реализацию образовательных программ будет осуществляться за счет оптимизации иных расходов учреждений образования, — добавил министр.