Задачка: сколько тракторов нужно, чтобы вытащить из кювета одну фуру?

Источник материала: Onliner

Задачка для взрослых: с трассы вылетел автопоезд, застрял в поле. В поле фуре делать нечего — нужно возвращаться на дорогу. Помощь может оказать ОАО «Невский-Агро», расположенное неподалеку. Вопрос: сколько тракторов потребуется, чтобы вытащить грузовик с полуприцепом?

Инцидент произошел 17 марта в Бобруйском районе. Как сообщили в УВД Могилевского облисполкома, экипаж ГАИ, двигаясь на 171-м км трассы М5 (Минск — Гомель), заметил грузовой автомобиль Mercedes, который съехал с обочины в кювет.

— Водитель большегруза, гражданин Ирана Тохид Пирса, при помощи переводчика на мобильном телефоне объяснил милиционерам, что во время движения он отвлекся от управления и съехал в кювет: выехать на дорогу без посторонней помощи не может, — отметили в УВД. — Экипаж ГАИ выдвинулся в ОАО «Невский-Агро» в ближайшем к ним агрогородке Ковали Бобруйского района. Инженерно-технические работники помогли с тяжелой техникой.

Ответ на вопрос задачки: три трактора. Такая сцепка из трех Belarus-3522 вполне успешно справилась с задачей и вытянула большегруз на дорогу.

— Гражданин Ирана поблагодарил сотрудников ГАИ за оказанную помощь, после чего продолжил движение, — добавили в УВД.

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