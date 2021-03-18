В России учли «печальный опыт с Telegram» и готовы полностью блокировать Twitter — даже с VPN

Источник материала: Onliner

Председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор способен заблокировать Twitter даже при обходе запретов через VPN. В частности, по словам Хинштейна, в рамках «закона о суверенном рунете», который заработал в 2021 году, можно заблокировать и VPN.

«В истории с Twitter опыт Telegram — печальный, конечно же, — будет учтен. И история с Telegram 2.0, которой нас сегодня пугают, говорят, что все будут пользоваться VPN — это, конечно же, некое лукавство. За время, прошедшее с истории сTelegram, многое изменилось», — сказал Хинштейн в интервью «Парламентской газете», сообщает «Ридус».

«Сегодня у государства достаточно механизмов влиять техническими способами. VPN — сегодня точно так же доступ к ним может быть ограничен», — пояснил Хинштейн.

Как напоминает издание, Роскомнадзор с 10 марта начал замедлять скорость работы Twitter в России в связи с тем, что соцсеть не удаляет запрещенный контент — детскую порнографию, информацию об использовании наркотических средств, а также призывы несовершеннолетних к совершению самоубийств.

Ранее гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что полностью ограничить доступ россиянам в социальную сеть Twitter у Роскомнадзора не получится, передают «Известия». «Мы все-таки не в Китае, где сделан файрвол, который блокирует всё. Вот там нет ни Twitter, ни Facebook», — сказал Денис Кусков (Twitter и Facebook в Китае под запретом, однако доступ к ним в стране есть даже с «Великим китайским файрволом» — прим. Onliner).

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