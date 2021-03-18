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Skoda показала свой самый спортивный электрокар
Источник материала: Onliner
В Великобритании объявили о старте продаж Skoda Enyaq iV SportLine. Эта уникальная комплектация дополнила уже существующие 60 Nav и 80. Пока «спортивный» Enyaq доступен только британским клиентам.
Машина недешевая — в пересчете на доллары такая Skoda обойдется в $55,5 тысячи. Под полом паркетника расположилась батарея емкостью 82 кВт·ч. Электроэнергия поступает на 204-сильный мотор на задней оси. Максимальный крутящий момент, который доступен в любую секунду, составляет 310 Н·м. Разгон до сотни у Enyaq iV SportLine занимает 8,5 секунды, максимальная скорость — 160 км/ч.
По WLTP-циклу запас хода электромобиля достигает 526 км. Значит, в реальных условиях машина проедет 400—450 км, что тоже неплохо. Передняя подвеска Sportline занижена на 15 мм по сравнению с обычным Enyaq iV. Сзади клиренс уменьшился на 10 мм. В базе у такой комплектации есть режимы езды (Drive Mode), позволяющие изменить настройки шасси и работу электромоторчика на рулевой рейке.
Еще здесь черные акценты в экстерьере, рейлинги на крыше, диффузор под задним бампером, 20-дюймовые колесные диски Vega Anthracite и почти максимальное количество опций в салоне, включая алькантару. За дополнительную плату можно взять оптику Matrix LED.
белый, лифтбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
серый, универсал, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
черный, лифтбэк, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
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В Великобритании объявили о старте продаж Skoda Enyaq iV SportLine. Эта уникальная комплектация дополнила уже существующие 60 Nav и 80. Пока «спортивный» Enyaq доступен только...
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