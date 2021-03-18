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Кузнецов: «Осадочек остается не от содержания, а от подачи»
18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Основатель «Сильных новостей» – про заявление Светланы Тихановской.
– Ну что,
В такие моменты осадочек остается не от содержания, а от подачи. С содержанием, как сказал, все понятно.
У нас нет социологии и сложно замерять эффективность ее пиар-кампании. По «ашчушчэниям» тоже судить неохота. Но есть некоторые возможности объективно оценивать процессы на основании таких вещей, как опыт и знания, полученные на практике. Это такой индикатор, который где-то между точными цифрами и тем, что нам кажется.
Так вот, опыт говорит, что людей никогда не надо разочаровывать. Разочаруешь раз – может, и простят. Второй – уже сложнее. Если это превращается в систему – начнут смеяться.
Если ты анонсируешь свое выступление, как то, над чем «работала 7 месяцев», то надо немножко включить воображение, а, возможно, и полистать новостные страницы за этот период, чтобы примерно представить, чего будут ждать от тебя адресаты сообщения.
В нашем случае это могло быть, например, объявление о намерении вернуться; заявление о том, что вчера американцы тайно пообещали ей отключить Лукашенко от swift; новость о том, что достигнуто международное согласие на круглый стол по урегулированию кризиса с участием и Запада, и России.
Короче, что-то, над чем надо было «работать 7 месяцев».
В итоге все прозвучало как-то, скажем, не совсем чтобы в этом русле.
Особенно с учетом того, какую сумасшедшую эффективность показывают любые голосования в Беларуси – хоть в урну, хоть в Голос.
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Основатель «Сильных новостей» – про заявление Светланы Тихановской.
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