Кузнецов: «Осадочек остается не от содержания, а от подачи»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» – про заявление Светланы Тихановской.

– Ну что, заявление как заявление . Есть в нем, что покритиковать? Не особо, ибо, ну, а что она еще могла сказать/заявить/объявить/предложить, что повлияло бы на ситуацию больше? – пишет обозреватель Петр Кузнецов. – Есть там чем восторгаться и откуда почерпнуть новую порцию вдохновения? Каждый может решить для себя.

В такие моменты осадочек остается не от содержания, а от подачи. С содержанием, как сказал, все понятно.

У нас нет социологии и сложно замерять эффективность ее пиар-кампании. По «ашчушчэниям» тоже судить неохота. Но есть некоторые возможности объективно оценивать процессы на основании таких вещей, как опыт и знания, полученные на практике. Это такой индикатор, который где-то между точными цифрами и тем, что нам кажется.

Так вот, опыт говорит, что людей никогда не надо разочаровывать. Разочаруешь раз – может, и простят. Второй – уже сложнее. Если это превращается в систему – начнут смеяться.

Если ты анонсируешь свое выступление, как то, над чем «работала 7 месяцев», то надо немножко включить воображение, а, возможно, и полистать новостные страницы за этот период, чтобы примерно представить, чего будут ждать от тебя адресаты сообщения.

В нашем случае это могло быть, например, объявление о намерении вернуться; заявление о том, что вчера американцы тайно пообещали ей отключить Лукашенко от swift; новость о том, что достигнуто международное согласие на круглый стол по урегулированию кризиса с участием и Запада, и России.

Короче, что-то, над чем надо было «работать 7 месяцев».

В итоге все прозвучало как-то, скажем, не совсем чтобы в этом русле.

Особенно с учетом того, какую сумасшедшую эффективность показывают любые голосования в Беларуси – хоть в урну, хоть в Голос.