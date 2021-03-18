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Рогов: «Черный слон стоит посреди комнаты. У Путина есть все возможности ответить на оба вопроса»

18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Российский политолог на Эхе Москвы — о том, что президент США в телеинтервью согласился с тем, что Путин — убийца.

Рогов: «Черный слон стоит посреди комнаты. У Путина есть все возможности ответить на оба вопроса»

— Ответ Джо Байдена на вопрос корреспондента ABC с точки зрения международных отношений означает, что эпоха путинской политики эскалации осталась в прошлом. Эта политика работала с 2014 г. и состояла в том, что Путин все время поражал Запад своей готовностью обострять отношения в большей степени, чем Запад в моменте был к этому готов, а потому был вынужден пассивно «реагировать». Теперь — и именно это демонстрирует ответ Байдена — Вашингтон психологически готов к «опережающим ответам» (в отличие от Европы).

Да, американский президент назвал Путина убийцей. И что такого? Путин отозвал посла из Вашингтона. Да на здоровье. Ни одна кошка в городе не расплакалась. Путин поднимет все свои самолеты в воздух? Нацелит ракеты на Вашингтон? Начнет мировую войну? Миллион маленьких детей умрет из-за того, что пожилой Байден назвал пожилого Путина убийцей, а тот на это рассердился?

Но есть ведь более простой выход. Не надо убивать миллион маленьких детей и тратить авиационное топливо. Путин может просто ответить Байдену. Словами. Путин должен просто объяснить, кто убил Бориса Немцова и пытался убить Алексея Навального. Путин пытается делать вид, что он никому ничего не должен. Но он должен.

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Из материалов процесса над исполнителями убийства Немцова совершенно ясно, что они выполняли заказ и что следствие и суд сознательно не ставили и не исследовали вопрос о заказчике. Точно также Алексей Навальный находился в коме после отравления «новичком» и есть серьезные улики причастности к этому подразделения ФСБ.

У Владимира Путина есть все возможности ответить на оба вопроса.

Можно сколько угодно спорить о том, должен ли был Джо Байден так отвечать или нет. Но это будет еще одним способом не говорить о том черном слоне, который стоит посреди комнаты. А фундаментальный вопрос состоит в том, что этот слон посреди нее стоит. И ответ на вопрос, кто убил Бориса Немцова и пытался убить Алексея Навального важен. А ответ на вопрос, должен ли был Байден так отвечать, гораздо менее важен.

 
 
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