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В Москве задержали активиста из Лиды, который администрировал местный телеграм-чат

18.03.2021 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера, 17 марта, в Telegram-канале «Задержания, суды в Лиде» появилась информация о задержании в Москве лидского активиста, одного из администраторов телеграм-чата «Лида для жизни». Сегодня, 18 марта, белорусская диаспора в Москве подтвердила эту информацию журналистам «Новой газеты».


Снимок носит иллюстративный характер

Как рассказали в белорусской диаспоре в Москве, в российской столице задержали активиста из Лиды Николая Давидчика по требованию Генпрокуратуры Беларуси.

Задержание произошло накануне. По данным белорусской диаспоры, ему вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Активиста доставили в ОВД Северного района Москвы, правоохранители заявили, что он будет ночевать в СИЗО на Лосиноостровской улице. Утром Давидчика планировали перевести в СИЗО-4 («Медведь»).

Активисту нашли адвоката. Вчера последний был в ОВД Северного района, однако к задержанному защитника так и не пустили.

Отметим, что 17 марта пресс-служба МВД Беларуси сообщила о задержаниях администраторов и владельцев «деструктивных телеграм-ресурсов Гродненщины»: сотрудники областного управления ГУБОПиК МВД задержали четырех человек, состоявших в региональных чатах «Водители 97%Лида», «Лида для жизни» и «Лида97%».

«Кроме того, задержанная 23-летняя лидчанка являлась создателем и владельцем закрытой группы „Вольный город Лида“, — заявили в ведомстве. — Указанные интернет-ресурсы ликвидированы, их владельцы привлечены к административной ответственности, им вынесены официальные предупреждения в соответствии с Законом Республики Беларусь „О противодействии экстремизму“. Действиям задержанных будет дана правовая оценка, в том числе на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями».

 
 
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Как рассказали в белорусской диаспоре в Москве, активиста задержали по требованию Генпрокуратуры Беларуси.
 
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