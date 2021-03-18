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В Москве задержали активиста из Лиды, который администрировал местный телеграм-чат
Источник материала: Tut.by
Вчера, 17 марта, в Telegram-канале «Задержания, суды в Лиде»
Как рассказали в белорусской диаспоре в Москве, в российской столице задержали активиста из Лиды Николая Давидчика по требованию Генпрокуратуры Беларуси.
Задержание произошло накануне. По данным белорусской диаспоры, ему вменяется организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.
Активиста доставили в ОВД Северного района Москвы, правоохранители заявили, что он будет ночевать в СИЗО на Лосиноостровской улице. Утром Давидчика планировали перевести в СИЗО-4 («Медведь»).
Активисту нашли адвоката. Вчера последний был в ОВД Северного района, однако к задержанному защитника так и не пустили.
Отметим, что 17 марта пресс-служба МВД Беларуси
«Кроме того, задержанная 23-летняя лидчанка являлась создателем и владельцем закрытой группы „Вольный город Лида“, — заявили в ведомстве. — Указанные интернет-ресурсы ликвидированы, их владельцы привлечены к административной ответственности, им вынесены официальные предупреждения в соответствии с Законом Республики Беларусь „О противодействии экстремизму“. Действиям задержанных будет дана правовая оценка, в том числе на предмет создания или руководства экстремистскими формированиями».
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Как рассказали в белорусской диаспоре в Москве, активиста задержали по требованию Генпрокуратуры Беларуси.
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