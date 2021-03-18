Жительница Орши перечислила мошеннику на «секретный счет» взятые в кредит 5 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Жительница Орши перечислила мошеннику на «секретный счет» 5 тысяч рублей, которые взяла в кредит, сообщает милиция региона.

34-летней жительнице Орши позвонил в мессенджер неизвестный и представился начальником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя женщины оформляется онлайн-кредит. И прервать операцию поможет только другая операция. Для этого необходимо положить на «секретный счет» 5 тыс. рублей.

Женщина оформила заём на эту сумму, перечислив ее на указанный мошенником счет. Ее попросили никому не сообщать о случившемся.

Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело.