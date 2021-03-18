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Жительница Орши перечислила мошеннику на «секретный счет» взятые в кредит 5 тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
Жительница Орши перечислила мошеннику на «секретный счет» 5 тысяч рублей, которые взяла в кредит,
34-летней жительнице Орши позвонил в мессенджер неизвестный и представился начальником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя женщины оформляется онлайн-кредит. И прервать операцию поможет только другая операция. Для этого необходимо положить на «секретный счет» 5 тыс. рублей.
Женщина оформила заём на эту сумму, перечислив ее на указанный мошенником счет. Ее попросили никому не сообщать о случившемся.
Когда женщина поняла, что ее обманули, обратилась в милицию. Возбуждено уголовное дело.
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34-летней жительнице Орши позвонил в мессенджер неизвестный и представился начальником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя женщины оформляется...
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