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Известный аналитик рассказал, что будет главной фишкой в новом самом популярном ноутбуке Apple

18.03.2021 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный аналитик Минг-Чи Куо назвал сроки выхода следующей версии ноутбука MacBook Air от Apple, а также одно из его ключевых отличий. Об этом сообщает MacRumors.


«Мы ожидаем, что в новом MacBook Air в 2022 году установят экран mini LED (они более яркие и контрастные и при этом тратят меньше энергии. — Прим. ред.), что увеличит скорость внедрения технологии на MacBook в целом. В то же время только самые высококлассные модели iPad будут использовать дисплеи типа mini LED. Общий темп внедрения может оказаться ниже, чем на MacBook», — говорится в сообщении аналитика.

При этом, по информации Минг-Чи Куо, в следующем MacBook Air все так же будут использоваться фирменные процессоры Apple. А цену лэптопа на нынешнем уровне с учетом возросших расходов на экраны mini LED получится сдержать как раз благодаря своему процессору, который обходится куда дешевле в сравнении с аналогами от Intel.

Куо говорит, что первые модели ноутбуков с экранами mini LED могут появиться уже во второй половине этого года — ими станут некоторые MacBook Pro. При этом дизайн-код девайсов, в том числе MacBook Air 2022-го года, изменится. Ноутбуки якобы станут более «плоскими» сверху и снизу, получат порты HDMI и даже слот для карт памяти формата SD. Кроме того, в лэптопы может вернуться технология MagSafe для зарядки.

 
 
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По информации Минг-Чи Куо, в следующем MacBook Air все так же будут использоваться фирменные процессоры Apple.
 
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