|
В Сети обсуждают, что водители мусоровозов в Витебске якобы устраивали забастовку. Спросили на предприятии
Источник материала: Tut.by
В начале недели в Сети появилась информация о том, что на предприятии «Спецавтобаза» в Витебске якобы произошла забастовка. Как сообщается, причина недовольства работников — низкие зарплаты. Поинтересовались на предприятии, так ли это.
Как сообщает телеграм-канал «Мотолько помоги», в понедельник, 15 марта, все работники мусоровозов якобы не выехали на маршруты, а одной машиной перегородили выезд из базы. Утверждалось, что причиной стало уменьшение зарплаты. «После забастовки начальство согласилось провести собрание. Со вторника водители возобновили работу», — сообщает телеграм-канал.
Один из читателей также прислал в редакцию фото того, что, по его словам, происходило в понедельник на витебской «Спецавтобазе».
FINANCE.TUT.BY дозвонился директору предприятия Юрию Галушко, чтобы узнать о ситуации.
— Ничего рассказывать не буду, никакой забастовки не было, — кратко прокомментировал тот. Рассказывать какие-либо подробности директор предприятия не стал.
Витебская «Спецавтобаза» оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в жилых домах и для юридических лиц, захоронению ТКО и прочих отходов, вывозу и использованию строительных отходов и так далее. В республиканском банке вакансий
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Сети обсуждают, что водители мусоровозов в Витебске якобы устраивали забастовку. Спросили на предприятии
По словам директора предприятия, никакой забастовки не было.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)