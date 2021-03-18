В Сети обсуждают, что водители мусоровозов в Витебске якобы устраивали забастовку. Спросили на предприятии

Источник материала: Tut.by

В начале недели в Сети появилась информация о том, что на предприятии «Спецавтобаза» в Витебске якобы произошла забастовка. Как сообщается, причина недовольства работников — низкие зарплаты. Поинтересовались на предприятии, так ли это.





Как сообщает телеграм-канал «Мотолько помоги», в понедельник, 15 марта, все работники мусоровозов якобы не выехали на маршруты, а одной машиной перегородили выезд из базы. Утверждалось, что причиной стало уменьшение зарплаты. «После забастовки начальство согласилось провести собрание. Со вторника водители возобновили работу», — сообщает телеграм-канал.

Один из читателей также прислал в редакцию фото того, что, по его словам, происходило в понедельник на витебской «Спецавтобазе».



Что происходило в Витебске в понедельник. Фото: читатель

FINANCE.TUT.BY дозвонился директору предприятия Юрию Галушко, чтобы узнать о ситуации.

— Ничего рассказывать не буду, никакой забастовки не было, — кратко прокомментировал тот. Рассказывать какие-либо подробности директор предприятия не стал.

Витебская «Спецавтобаза» оказывает услуги по вывозу твердых коммунальных отходов в жилых домах и для юридических лиц, захоронению ТКО и прочих отходов, вывозу и использованию строительных отходов и так далее. В республиканском банке вакансий опубликована одна вакансия на предприятии для сортировщика отходов. Указанная в вакансии зарплата — от 500 рублей.

Если вы работаете на витебской «Спецавтобазе», готовы рассказать о ситуации там и о том, сколько платят работникам, пишите в телеграм @bobkov_tut .