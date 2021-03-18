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Ульяна Горбачёва / “ВКонтакте”

Ульяна Горбачёва / “ВКонтакте”

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Забастовщицу с МТЗ забрали в РУВД, когда она с 7-летним сыном выгуливала собаку Друзья Ульяны долго не знали, куда внезапно пропала девушка, поэтому написали о её похищении.

Cама девушка это похищением не называет, хоть для неё задержание и стало сюрпризом и оснований для него она не видела:— Задержали на речке возле дома, в районе трёх часов, когда я гуляла с сыном и собакой. Я бы не сказала, что это выглядело похищением. Подошли двое мужчин в гражданской одежде и предложили проехать с ними в Партизанское РУВД. Я предложила вызвать меня повесткой, но мне сказали, что всё-таки придётся проехать вместе. Дальше они провели меня в мою квартиру. Я оставила дома собаку, ребёнка, и мы поехали, — рассказываетУльяна.Принадлежность людей в гражданской одежде к силовым структурам вызвала у Ульяны сомнение. Но поднимать шум она не хотела — рядом был семилетний сын.— Мне не хотелось его пугать, и мне было проще согласиться, спокойно отвести домой ребёнка и проехать с ними. Когда сын спросил, кто эти люди, которые к нам подошли, я сказала, что это мои друзья и нам надо съездить по делам, — говорит она. — Я не понимала, с кем еду. Когда привезли, то начали задавать разные вопросы, потом оформили протокол за обряд “Гуканне вясны”. Вечером меня отпустили, и уже сегодня суд решил наказать штрафом в 50 базовых — за то, что “пагукалі вясну”.Обряд, который вызвал вопросы у силовиков, проходил в лесу под Минском. Это традиционный народный праздник: люди прощаются с зимой и зовут весну, чтобы она пришла поскорее.— Весну “гукалі” в лесу под Минском. Ничего такого не делали, просто сфотографировались, покружили хороводы. Никакой символики у меня с собой не было. Я была просто в красном платье, белый шарф на голове, красное полотно в руках.С решением суда не согласна. Когда меня задерживали в сентябре за шествие, то я не отрицала, что это было выражение гражданской позиции. Я была с флагом, ничего не отрицала. А сейчас я считаю, что это было неправильно, потому что доказательств того, что это был протест, у них не было никаких. Это только их домыслы, мнения. Я считаю, что если такой обряд существует в нашей стране, то мы имеем право его проводить. Оказывается, нам запрещают даже это.Ульяна Горбачёва 12 лет проработала на МТЗ машинистом крана. После того как в октябре она присоединилась к общенациональной забастовке, её уволили. Сейчас Ульяна учится на тестировщика.Сыну о своём задержании девушка расскажет, но чуть позже.— Про прошлое моё задержание он знает. Он парень взрослый — понимает, что происходит в нашей стране. Думаю, что я ему всё расскажу. Он всё абсолютно правильно воспринимает.