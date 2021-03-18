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"Должно вырезаться каленым железом" Лукашенко заявил, что ему на дадут спокойно жить, и приказал готовить "адекватные инструменты реагирования"

18.03.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 марта на очередном совещании Лукашенко обсудил “совершенствование законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка”, передает Белта.

Он отметил, что вопросы соответствия законодательства сложившейся обстановке и то, насколько оно эффективно позволяет реагировать на современные вызовы, обсуждались еще полтора месяца назад.

“Вывод был сделан однозначный: необходима корректировка по всем направлениям — уголовного, трудового и прочего законодательства», — передает слова Лукашенко Белта.

В Совете безопасности и других ведомствах сегодня подготовлено около десяти законопроектов.

Лукашенко распорядился, чтобы в ближайшее время эти документы были не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие.

Также он рассказал о том, как Россия отреагировала на белорусские события принятием определенных законов. В частности, законы касаются “противодействию героизации нацизма”.

“Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом так, как они воспользовались нашим горьким опытом?» — заметил Лукашенко.

Обратил внимание он и на системные изменения в уголовном законодательстве, которые должны быть внесены для обеспечения "охраны конституционного строя".

«Как докладывают наши спецслужбы, жить спокойно нам не дадут. А значит, нужно быть готовыми к любым проявлениям деструктивной активности: от призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий, — обратил внимание белорусский лидер. — На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования», — цитирует слова Лукашенко Белта.

Он поинтересовался, какие механизмы предусмотрены в отношении борьбы с "экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка". “Люди должны знать эти изменения законов, ознакомиться с их содержанием и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение законов», — подчеркнул он.


Интересовался он также и тем, что сделано для наведения порядка в адвокатуре. 

«Основная задача этого правового института — защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? Но еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват — отвечай, не виноват — иди работай».

Спросил Лукашенко и о том, что еще делается для того, чтобы госслужащие и военные могли выполнять свой долг.

«Вот эти вбросы в интернет — персональные данные, угрозы семьям, детям — это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом», — заявил он.
 
 
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18 марта на очередном совещании Лукашенко обсудил “совершенствование законодательных актов в сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного...
 
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