Источник материала: Хартия'97

Найден двойник Пригожина, участвовавший в провокациях против Литвы 2 18.03.2021, 14:12

Его уже судили за подделку документов.

Журналисты издания «Открытые медиа» нашли вероятного двойника Пригожина, чей визит в Литву вызвал международный скандал.

Департамент государственной безопасности балтийской страны 4 марта опубликовал ежегодный доклад об основных угрозах, в котором рассказал о визите двойника Евгения Пригожина в Прибалтику.

По версии правоохранительных органов, человек, который внешне похож на петербургского бизнесмена и у которого такая же дата рождения, дважды приезжал в Литву, сфотографировался перед зданиями госорганов, а затем покинул в страну. В российской прессе этот «визит» был представлен как переговоры самого Пригожина с властями страны. В департаменте не стали раскрывать, удалось ли установить настоящую личность двойника.

Как выяснили «Открытые медиа», в 2020 году человек по имени Леонид Николаевич Красавин сменил свое имя и стал полным тезкой петербургского бизнесмена, следует из данных ЕГРЮЛ. При этом его идентификационный номер налогоплательщика остался прежним.

Дата рождения Красавина совпадает с датой рождения настоящего Пригожина — 1 июня 1961 года, следует из базы данных одного из крупных банков, с которой ознакомились «Открытые медиа». В этой базе содержатся сведения о потенциально проблемных заемщиках.

В «черный список» Красавин попал из-за старой судимости: в 1995 году на него завели дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» (статья 196 УК РСФСР; эта версия Уголовного кодекса действовала в России до 1996 года).

Красавин-Пригожин с декабря 2012 года руководит небольшой петербургской компанией «Электратехснаб», которая занимается продажей автомобилей и мотоциклов. Владелец компании Дмитрий Лебедев удивился, узнав от корреспондента «Открытых медиа», что его генеральный директор сменил имя. Лебедев уточнил, что Леонид Красавин — его родственник и что у него есть «какие-то похожие черты» с человеком, чью фотографию опубликовал Департамент государственной безопасности Литвы.

На другие вопросы собственник фирмы отвечать не стал и сказал, что ему нужно самому разобраться в ситуации и съездить в налоговую, чтобы понять, почему в ЕГРЮЛ была внесена запись о смене имени у гендиректора. Связаться с самим Красавиным не удалось. По адресу его регистрации корреспонденту «Открытых медиа» сказали, что такой человек в квартире не живет.



Правоохранительные органы Литвы также опубликовали фото двойника Пригожина (на снимке слева). Фото: Департамент государственной безопасности Литвы

Поездки в Литву 27 января 2020 года в Вильнюсе приземлился самолет Hawker 800 Евгения Пригожина, Экипаж просил провести техобслуживание, но поскольку бизнес-джет находится под санкциями США, в ремонте было отказано. Пока лайнер еще находился в аэропорту, 13 февраля в Литву коммерческим рейсом прибыл двойник Пригожина: его паспорт был выдан на имя Евгения Викторовича Пригожина, у него была такая же дата рождения, но отличался номер паспорта, поэтому двойника пустили в страну. Из аэропорта мужчина отправился к Министерству транспорта и коммуникаций, сфотографировался перед зданием ведомства и в тот же день вылетел в Россию. На следующий день, 14 февраля, бизнес-джет Пригожина покинул аэропорт Вильнюса. 16 февраля об этом «визите» рассказало издание «Собеседник».

«В Литву Пригожин отправился, чтобы установить контакты с политическими элитами, а именно провести частную встречу с вице-министром Министерства транспорта и связи Владиславом Кондратовичем. Данную информацию нашему изданию подтвердил источник близкий к канцелярии Министерства, а также источник в аэропорту Вильнюса», — говорилось в публикации. 26 февраля двойник Пригожина вновь прибыл в Литву регулярным рейсом. Он сфотографировался у зданий Сейма, Национального музея и Дворца великих князей литовских, пропустил обратный рейс и на следующий день уехал на поезде в Беларусь.



Двойник Пригожина фотографируется у зданий госорганов Литвы. Фото: Департамент государственной безопасности Литвы

Про эту поездку вновь сообщил «Собеседник»: «Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин прибыл в Литву. Об этом стало известно от нанятого водителя прокатного агентства, который на арендованной машине представительского класса возил предпринимателя. Литовец опубликовал фотографию с человеком, очень похожим на Пригожина около Сейма Литвы в Facebook. Однако позднее запись со снимком была удалена».

В статьях издания приводились фотографии двойника Пригожина — мужчины в кепке, который отдаленно напоминает петербургского бизнесмена; при этом его лицо показано издалека. «Цель такой информационной кампании, скорее всего, заключалась в том, чтобы подорвать доверие к международным обязательствам Литвы и прощупать лазейки в шенгенском пограничном контроле», — говорится в докладе департамента государственной безопасности Литвы.

Это не единственная возможная поездка двойника Пригожина в Европу. В начале января 2020 года российские СМИ писали о задержании Евгения Пригожина в Мюнхене. Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа позднее заявил, что Пригожин «действительно прилетел рейсом „Аэрофлота“, но его никто не задерживал». На опубликованных фотографиях видно, что человек в аэропорту Мюнхена одет так же, как и двойник Пригожина, приезжавший в Литву.

Двойники Пригожина

Пригожин уже занимался созданием двойников. «Фонтанка» находила троих мужчин, которые стали полными тезками петербургского бизнесмена. Первый был арестован по обвинению в грабеже, от настоящего Пригожина его отличала дата рождения; до смены имени его звали Руслан Фатихович Юнусов.

Второй двойник вернул себе свою настоящую фамилию. Третий до недавнего времени руководил компанией «Инжиниринг.ру», его первое имя — Дмитрий Алексеевич Алексеев. Наконец, в 2017 году главную компанию Пригожина «Конкорд менеджмент и консалтинг» возглавил Дмитрий Валерьевич Уткин. Так же зовут и командира «группы Вагнера». Новый гендиректор оказался двойником главы ЧВК: от настоящего Уткина его отличал ИНН.

А в феврале 2019 года Пригожин инсценировал встречу с Алексеем Навальным. Оппозиционер приехал в Санкт-Петербург, чтобы открыть новый штаб, и остановился в отеле недалеко от офиса Пригожина. Бизнесмен дошел до отеля и сфотографировался у входа, после чего снимки были опубликованы в анонимных Telegram-каналах.

Вскоре пресс-служба ресторатора заявила, что он действительно разговаривал с Навальным: «Евгений Викторович сообщил, что одной из тем обсуждения было предложение Алексея Навального прекратить нападки со стороны ФБК по теме школьного питания в обмен на лояльность на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге команде Навального, на что Евгений Викторович ответил ему: „Я солдат на маршала не меняю“». Навальный факт встречи опроверг. Позднее центр «Досье» опубликовал внутреннюю переписку сотрудников Пригожина. «Вчера был фейк. Мне рассказали, как это произошло: шеф сходил пофоткался и ушел. Троллит. Встречи и правда не было», — писала помощница руководителя петербургского «бэк-офиса» Пригожина Надежда Крамар.

Собеседник «Открытых медиа», раньше работавший на Пригожина, рассказал, что ресторатор сам придумал создавать своих двойников. «Это тоже элемент троллинга», — уверен источник. Пригожин был включен в санкционный список Евросоюза в октябре 2020 года. В ЕС обвинили бизнесмена в поддержке поставок оружия в Ливию. «Пригожин оказывает поддержку деятельности группы Вагнера в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны», — говорилось в сообщении Евросоюза.

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