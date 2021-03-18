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Аналитик: Пусть боятся те, кто нарушает все нормы морали

18.03.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Аналитик: Пусть боятся те, кто нарушает все нормы морали

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  • 18.03.2021, 14:02
Аналитик: Пусть боятся те, кто нарушает все нормы морали
фото: ТАСС

Ответственность за нынешние действия и бездействие понесут все причастные, без сомнения.

Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Викторией Василевич в интервью «Салiдарнасцi» призвала белорусов быть сильнее своего страха:

— История циклична, она движется по своеобразному кругу. Когда допускаются масштабные стратегические ошибки, человечество отправляется к тому же старту, чтобы все-таки осознать и исправить эти ошибки.

Поэтому сейчас, оказавшись на той же стартовой позиции, нам нужно осмыслить причины, по которым мы здесь оказались, и ни в коем случае не забывать жуткий исторический опыт. Нельзя позволить себе ожидание некоего сказочного «спасения откуда ни возьмись», потому что придется, как тем людям, смиренно опустить головы и пойти в печи.

Мы должны быть сильнее собственного страха. Пусть боятся те, кто нарушает все нормы морали, здравого смысла, законы нравственные и государственные. Ответственность за нынешние действия и бездействие понесут все причастные, без сомнения.

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Ответственность за нынешние действия и бездействие понесут все причастные, без сомнения.
 
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