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Аналитик: Пусть боятся те, кто нарушает все нормы морали
Источник материала: Хартия'97
Аналитик: Пусть боятся те, кто нарушает все нормы морали
Ответственность за нынешние действия и бездействие понесут все причастные, без сомнения.
Эксперт Аналитического центра «Стратегия» Викторией Василевич в интервью
— История циклична, она движется по своеобразному кругу. Когда допускаются масштабные стратегические ошибки, человечество отправляется к тому же старту, чтобы все-таки осознать и исправить эти ошибки.
Поэтому сейчас, оказавшись на той же стартовой позиции, нам нужно осмыслить причины, по которым мы здесь оказались, и ни в коем случае не забывать жуткий исторический опыт. Нельзя позволить себе ожидание некоего сказочного «спасения откуда ни возьмись», потому что придется, как тем людям, смиренно опустить головы и пойти в печи.
Мы должны быть сильнее собственного страха. Пусть боятся те, кто нарушает все нормы морали, здравого смысла, законы нравственные и государственные. Ответственность за нынешние действия и бездействие понесут все причастные, без сомнения.
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Ответственность за нынешние действия и бездействие понесут все причастные, без сомнения.
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