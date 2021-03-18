Источник материала: Хартия'97

В Кремле отреагировали на заявление Байдена о Путине-убийце 23 18.03.2021, 13:34

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фото: AP

Появился комментарий Дмитрия Пескова.

В Кремле считают «очень плохими» высказывания президента США Джо Байдена, который согласился с утверждением о том, что президент РФ Владимир Путин является убийцей.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Медуза» .

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого», — сказал он.

Джо Байден в интервью телеканалу ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей.

Также 17 марта в США заявили, что ужесточают санкции против России за отравление оппозиционера Алексея Навального и бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

После этого Россия вызвала в Москву своего посла в США Анатолия Антонова.

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