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В Беларуси по-прежнему в дефиците врачи, медсестры, водители и продавцы
Источник материала: Tut.by
Врачи, медсестры, водители, продавцы, швеи и уборщики входят в число самых дефицитных профессий. Это следует
Как и
В дефиците в городах также водители автомобилей (1917 вакансий), продавцы (1382), швеи (1342), уборщики помещений (1112), повара (1020), санитарки (835), котролеры-кассиры (827). Среди востребованных специалистов также значатся инженеры (471 вакансия), фельдшеры-лаборанты (317), директора (306).
В сельской местности больше всего на начало марта не хватало трактористов (1306 вакансий), водителей автомобилей (840), операторов машинного доения (807), животноводов (574), ветврачей (422), санитарок (396), подсобных рабочих (289).
На 18 марта в общереспубликанском банке вакансий значится 76,3 тысячи предложений от нанимателей. В Минтруда
При этом порядка 30,4 тысячи вакансий — с зарплатой до 500 рублей. При этом нужно учитывать, что зачастую в вакансии указывают сумму до уплаты налогов (то есть на руки будет меньше). Среди предложений нанимателей, которые размещены в банке, есть также на неполную занятость.
Однако к актуальности информации, которая размещена в общереспубликанском банке вакансий,
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Врачи, медсестры, водители, продавцы, швеи и уборщики входят в число самых дефицитных профессий. Это следует из данных Минтруда по топ-10 профессий в...
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