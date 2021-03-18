Для упавшего с кабины автозака парня обвинение запросило два года колонии

Источник материала: Tut.by

Прокурор считает что вина минчанина, которого обвинили в групповых массовых мероприятиях и запрыгивании на автозак 9 августа, доказана. Он затребовал дать ему два года колонии. Защитник парня отметил: подтверждения вины неполные, а некоторые, например, признательное видеоинтервью, собраны с нарушением закона. Завтра суд огласит приговор по этому делу.





Обвинение: «Отправить в колонию и лечить от алкоголизма»

Сегодня, перед тем, как перейти к прениям, гособвинитель Артем Цветков сообщил, что Центральный РОСК Минска проводил в марте этого года проверку по факту травм Егора Сугойдя, в ее рамках проводили медицинскую экспертизу. Результаты экспертизы приобщили к материалам судебного следствия. Эксперт сделал выводы на основании просмотренного видео происшествия, которое есть в деле и ранее было опубликовано в телеграм-канале, признанным в Беларуси экстремистским. Специалист пришел к выводам, что травмы Сугойдя (переломы ребер справа, ссадины в поясничной области) могли образоваться при обстоятельствах, которых показаны в видеоролике. Однако на ряд поставленных перед ним вопросов эксперт ответить не смог.

Выступая в прениях прокурор заявил, что действия Егора Сугойдя по ч.1 ст. 342 УК следствием квалифицированы верно, а его вина, а преступлении доказана в суде. Это подтверждается показаниями свидетелей-милиционеров , видеозаписями, а также материалами дела.



Прокурор Артем Цветков

При этом Артем Цветков отметил, что смягчающих обстоятельств в деле нет, а вот отягчающие имеются.

— Согласно медицинским документам, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, страдает алкогольной зависимостью, с работы, где он числился два месяца, был уволен за прогулы. В характеристике сказано, что на работу он приходил с признаками похмелья, выполнял сою работу некачественно. Привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 17.3 КоАП Беларуси (распитие спиртных напитков в общественном месте. — Прим.ред.), — зачитал прокурор.

Гособвинитель затребовал наказать Егора Сугойдя двумя годами лишения свободы, с отбыванием срока в ИК общего режима. Также молодого человека требуется лечить от хронического алкоголизма.

Защита: «Признательное „интервью“ обвиняемого получено с нарушениями и не должно рассматриваться в суде»

Защитник обвиняемого, Дмитрий Лозовик, считает, что виновность Сугойдя не доказана в полном объеме. Ведь непонятно, кто находился с Егором в группе, в чем выражалось его «явное неповиновение». К тому же другие участники группы не установлены, непонятно, какие у них были отношения между собой. То, что автозак ехал в мигалками (об этом говорили свидетели. — Прим. ред.) опровергается видеозаписью, громкоговорителя в МАЗ не было, а значит ни о чем предупреждать толпу милиционеры не могли.

— Опознание Сугойдя милиционерами не производилось. Майку обвиняемого опознал только свидетель Язвинский, хотя он сидел справа и был на наибольшем удалении от человека на кабине. Два свидетеля не могли точно сказать, что нарушителем был именно обвиняемый. Предполагаю, что водителю Шанько (он узнал в обвиняемом нарушителя. — Прим. ред.) начальство просто сказало идти на суд, он подумал: «Вот, будут судить того парня, который запрыгнул на автозак», поэтому и позволил себе подтвердить, что это именно он и был. Но опознать по происшествии полугода человека практически невозможно.

Защитник считает, что признательное «интервью», которое давал Сугойдь сотрудникам милиции, а после опубликовало МВД, не может быть положено в основу обвинения и даже не моет быть рассмотрено в суде, потому что было получено с нарушением УПК Беларуси.

— Оно было вынужденным, не исключено, что сделано под давлением: мол, ты расскажи, а мы тебя отпустим. Возможно, даже, оно было смонтировано, но это может доказать только экспертиза.

Остановился адвокат и на информации о степени алкогольного опьянения подзащитного. Когда его доставили в больницу, оно составляло 1,29 промилле, что является слабой степенью опьянения и соответствуют одному литру пива, который до событий выпил Сугойдь.

Напомним, на следующий день после происшествия, 10 августа 2020 года, тогдашний глава Минздрава Владимир Караник сообщил госагентству, что 35-летний минчанин (на тот момент Сугойдю было 30 лет. — Прим.ред.), ранее судимый за хулиганство (Сугойдь не судим. — Прим.ред.), пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД. Попытка оказалась неудачной, мужчина сорвался. Он был доставлен в больницу скорой медицинской помощи. Диагноз мужчины при поступлении: закрытая ЧМТ легкой степени тяжести, сотрясение головного мозга, ушиб нижней губы, алкогольное опьянение (еще были переломы ребер справа. — Прим.ред.) — согласно анализу, уровень алкоголя в крови составлял 2,31 промилле.

— В августе в СМИ была опубликована официальная информация с искаженными данными и «видеоинтервью». Это преследовало свои цели: попытку создания впечатления доказанности и предопределенности вины моего подзащитного. Чтобы впоследствии и у суда создать такое мнение. Но это грубое нарушение закона, прошу учесть это.





Адвокат отметил и другие моменты, которые по его мнению говорят о том, что вина Сугойдя не доказана полностью. Например, наличие бутылки с зажигательной смесью, которая кто-то забросил в кабину, защитник поставил под сомнение. Оказывается, в деле нет экспертизы смеси из бутылки, вымазанной краской одежды милиционеров. Кроме того, водитель автозака не предпринял меры, чтобы снять человека с кабины, продолжил движение, «чем усугубил последствия ситуации и раздул ее до размеров уголовного преследования».

При вынесение наказания Сугойдю, адвокат попросил суд не считать хронический алкоголизм обвиняемого отягчающим обстоятельством, а отнестись к нему как к заболеванию. Если суд решит, что Сугойдь виновен, то вынести ему приговор с отсрочкой или назначить условный срок.

В заключении предоставили возможность выступить с последним словом обвиняемому, однако Сугойдь ничего говорить не стал.

Приговор Егору Сугойдю вынесут завтра, 19 марта.