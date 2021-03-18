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Минобр заявил, что пока не планирует повышать стоимость обучения в вузах

18.03.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Стоимость обучения в белорусских вузах пока подниматься не будет, рассказали Sputnik в министерстве образования Беларуси.

"Изначально некоторые вузы планировали поднять стоимость обучения, однако в министерстве решили, что этого делать пока не стоит", – уточнила пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.

В пресс-службе отметили, что вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров.

"Министерство изучило возможности вузов и ссузов по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года зарплат работников вузов, и других затрат на образовательные программы на платной основе и решило не повышать плату за обучение", - подчеркнули там.

В Минобразования пояснили, что повышать зарплаты педагогам и реализовывать образовательные программы будут за счет оптимизации иных расходов учреждений образования.

Напомним, накануне стало известно, что некоторые вузы Беларуси повышают стоимость обучения. В пресс-службе БГУ, в частности, рассказали, что "стоимость за обучение будет скорректирована в связи с возросшими затратами на оплату труда, коммунальные и иные расходы". В пресс-службе БГПУ также подтвердили рост расценок на получение высшего образования на платной основе.

В прошлый раз цены на обучение в БГУ, БГЭУ, БНТУ и некоторых региональных вузах менялись в марте 2020 года.

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Теги: Минск
 
 
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В министерстве решили, что компенсировать затраты в связи с повышением зарплат преподавателям вузы будут самостоятельно.
 
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