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Минобр заявил, что пока не планирует повышать стоимость обучения в вузах
18.03.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар – Sputnik. Стоимость обучения в белорусских вузах пока подниматься не будет, рассказали Sputnik в министерстве образования Беларуси.
"Изначально некоторые вузы планировали поднять стоимость обучения, однако в министерстве решили, что этого делать пока не стоит", – уточнила пресс-секретарь ведомства Людмила Высоцкая.
В пресс-службе отметили, что вопрос повышения стоимости обучения для студентов-платников обсуждался на совещании ректоров.
"Министерство изучило возможности вузов и ссузов по компенсации дополнительных затрат, связанных с повышением с 1 января 2021 года зарплат работников вузов, и других затрат на образовательные программы на платной основе и решило не повышать плату за обучение", - подчеркнули там.
В Минобразования пояснили, что повышать зарплаты педагогам и реализовывать образовательные программы будут за счет оптимизации иных расходов учреждений образования.
Напомним, накануне стало известно, что
В прошлый раз цены на обучение в БГУ, БГЭУ, БНТУ и некоторых региональных вузах менялись в марте 2020 года.
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В министерстве решили, что компенсировать затраты в связи с повышением зарплат преподавателям вузы будут самостоятельно.
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