ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог о Байдене: даже в холодную войну лидеры себе такого не позволяли

18.03.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Политолог о Байдене: даже в холодную войну лидеры себе такого не позволяли

Приезд российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций ― это демонстрация российской позиции Соединенным Штатам после публичных высказываний, прозвучавших из уст американского президента Джо Байдена, считает собеседник Sputnik. 

© Sputnik / Михаил Тургиев
Кремль рассказал, для чего пригласили посла России из США

"В основном задача ― продемонстрировать американским партнерам, что Россия услышала президента Байдена, который ведет себя, мягко говоря, неадекватно. Говорить о каких-то последствиях ― отношения итак находятся на крайне низком уровне, даже во времена холодной войны это было более активное общение и лидеры двух стран такого себе не позволяли", ― отмечает Дудчак.

Со стороны СССР и нынешней России представить себе такие реплики в принципе невозможно, убежден политолог.

"Невозможно представить, чтобы Путин подобное сказал в адрес любого из президентов не только США, но и других стран тоже. Но США ведут себя так, как они могут себе позволить. Взаимные интересы, уважение к партнерам, компромиссы ― это совершенно не из лексикона американского руководства", ― рассуждает Дудчак.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что приглашение посла РФ Анатолия Антонова из США в Москву на консультации не будет последним шагом для российской стороны, если не последует разъяснений и извинений от США. Накануне Джо Байден, отвечая на вопрос СМИ, отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

"Отдельные непродуманные заявления американских властей подрывают и без того непростые отношения между РФ и США", отреагировали в российском посольстве в Вашингтоне.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К сожалению, мир сходит с ума и США сейчас возглавляют этот процесс, что вызывает настороженность во всем мире, отметил политолог Александр Дудчак в связи с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кузнецов: «Осадочек остается не от содержания, а от подачи»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by