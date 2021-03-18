Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Политолог о Байдене: даже в холодную войну лидеры себе такого не позволяли

Приезд российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций ― это демонстрация российской позиции Соединенным Штатам после публичных высказываний, прозвучавших из уст американского президента Джо Байдена, считает собеседник Sputnik.

"В основном задача ― продемонстрировать американским партнерам, что Россия услышала президента Байдена, который ведет себя, мягко говоря, неадекватно. Говорить о каких-то последствиях ― отношения итак находятся на крайне низком уровне, даже во времена холодной войны это было более активное общение и лидеры двух стран такого себе не позволяли", ― отмечает Дудчак.

Со стороны СССР и нынешней России представить себе такие реплики в принципе невозможно, убежден политолог.

"Невозможно представить, чтобы Путин подобное сказал в адрес любого из президентов не только США, но и других стран тоже. Но США ведут себя так, как они могут себе позволить. Взаимные интересы, уважение к партнерам, компромиссы ― это совершенно не из лексикона американского руководства", ― рассуждает Дудчак.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что приглашение посла РФ Анатолия Антонова из США в Москву на консультации не будет последним шагом для российской стороны, если не последует разъяснений и извинений от США. Накануне Джо Байден, отвечая на вопрос СМИ, отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

"Отдельные непродуманные заявления американских властей подрывают и без того непростые отношения между РФ и США", отреагировали в российском посольстве в Вашингтоне.

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