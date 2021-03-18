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Путин допустил, что Байден тоже убийца

18.03.2021 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Владимир Путин все-таки лично отреагировал на реплику президента США Джо Байдена, назвавшего Путина убийцей. По мнению Путина, Байден - такой же убийца, как и он сам.

"Мы с ним лично знакомы. И что бы я ему ответил. Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток.

Если говорить пошире по этой теме, то вот что хотел бы сказать. В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя.

Мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути. И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе когда спорили друг с другом, мы говорили так: "Кто как обзывается, тот так и называется". И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический.

Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще", - такой ответ Путина опубликовали российские СМИ.

 
 
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Владимир Путин все-таки лично отреагировал на реплику президента США Джо Байдена, назвавшего Путина убийцей. По мнению Путина, Байден - такой же убийца, как и он сам.
 
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