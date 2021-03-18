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Беларусы требуют переговоров от властей: за 2,5 часа проголосовало 180 тысяч человек!

18.03.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В общенациональном голосовании, объявленном Светланой Тихановской, за 2 часа проголосовали более 150 тысяч человек

Беларусы требуют переговоров от властей: за 2,5 часа проголосовало 180 тысяч человек!
На платформе "Голос" за 2,5 часа после обращения Тихановской проголосовали за переговоры с правящим режимом о мирном выходе из кризиса почти 180 тысяч беларусов.



Светлана Тихановская выступила сегодня с онлайн-обращением, в котором призвала к общенациональному голосованию за переговоры о мирном выходе из кризиса.

Большое голосование при поддержке Координационного совета, ByPol и других демократических организаций происходит на платформе "Голос". Ради этого Тихановская призвала установить чат-бот "голоса" в Телеграмме или Вайбере и проголосовать.

Тем, кто участвует в голосовании, предлагается ответить на один вопрос:

"Я требую мирного разрешения кризиса в Беларуси путем переговоров. Я призываю Светлану Тихановскую провести их при международном посредничестве"

В своем обращении Тихановская заявила, что ее команда и другие демократические организации Беларуси сделают все, чтобы "на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег".
 
 
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В общенациональном голосовании, объявленном Светланой Тихановской, за 2 часа проголосовали более 150 тысяч человек
 
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