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Беларусы требуют переговоров от властей: за 2,5 часа проголосовало 180 тысяч человек!
Источник материала: Партизан
В общенациональном голосовании, объявленном Светланой Тихановской, за 2 часа проголосовали более 150 тысяч человек
Большое голосование при поддержке Координационного совета, ByPol и других демократических организаций происходит на платформе "Голос". Ради этого Тихановская призвала установить чат-бот "голоса" в Телеграмме или Вайбере и проголосовать.
Тем, кто участвует в голосовании,
"Я требую мирного разрешения кризиса в Беларуси путем переговоров. Я призываю Светлану Тихановскую провести их при международном посредничестве"
В своем обращении Тихановская заявила, что ее команда и другие демократические организации Беларуси сделают все, чтобы "на вторую волну протеста у режима не хватило ни сил, ни денег".
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В общенациональном голосовании, объявленном Светланой Тихановской, за 2 часа проголосовали более 150 тысяч человек
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