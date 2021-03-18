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Прыгун в высоту Недосеков назвал главные задачи на ближайшее время
18.03.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар – Sputnik. Задача на ближайшее время – закрепиться на высоте 2,30-2,35 метра, сказал прыгун в высоту Максим Недосеков на пресс-конференции в
Мировой рекорд в прыжке в высоту принадлежит кубинцу Хавьеру Сотомайор - 2,45 метра. Тем не менее, Недосеков не готов пока показывать такой результат.
"Пока это не нужно. В 23 года прыгать на такие мерки – это высоко (результат победного прыжка на чемпионате Европы - 2,37). А потом что делать дальше? Остановиться и пойти на спад, как это бывает у большинства спортсменов? Я подхожу к соревнованиям постепенно, моя задача – закрепиться на высоте 2,30-2,35 метра. Такие показатели – гарант призового места на любых топовых состязаниях", - сказал он.
Недосеков известен тем, что на турнирах любит "заводить" трибуны. Отвечая на вопрос Sputnik, тяжело ли выступать без зрителей, спортсмен подчеркнул, что это вносит определенные сложности. Тем не менее, он на
"Это помогло, если на Олимпиаде не будет болельщиков, придется поступить также. Думаю, помогут и спортсмены, они же будут на трибунах", - добавил атлет.
Полную версию пресс-конференции смотрите на
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Белорусский прыгун в высоту долгое время не мог покорить планку выше 2,20 метра, но в начале марта на чемпионате Европы Недосеков показал результат 2,37.
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