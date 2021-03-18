ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прыгун в высоту Недосеков назвал главные задачи на ближайшее время

18.03.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Задача на ближайшее время – закрепиться на высоте 2,30-2,35 метра, сказал прыгун в высоту Максим Недосеков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Мировой рекорд в прыжке в высоту принадлежит кубинцу Хавьеру Сотомайор - 2,45 метра. Тем не менее, Недосеков не готов пока показывать такой результат.

"Пока это не нужно. В 23 года прыгать на такие мерки – это высоко (результат победного прыжка на чемпионате Европы - 2,37). А потом что делать дальше? Остановиться и пойти на спад, как это бывает у большинства спортсменов? Я подхожу к соревнованиям постепенно, моя задача – закрепиться на высоте 2,30-2,35 метра. Такие показатели – гарант призового места на любых топовых состязаниях", - сказал он.

Недосеков известен тем, что на турнирах любит "заводить" трибуны. Отвечая на вопрос Sputnik, тяжело ли выступать без зрителей, спортсмен подчеркнул, что это вносит определенные сложности. Тем не менее, он на чемпионате Европы в Польше нашел выход – представить гул трибун.

"Это помогло, если на Олимпиаде не будет болельщиков, придется поступить также. Думаю, помогут и спортсмены, они же будут на трибунах", - добавил атлет.

Полную версию пресс-конференции смотрите на Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский прыгун в высоту долгое время не мог покорить планку выше 2,20 метра, но в начале марта на чемпионате Европы Недосеков показал результат 2,37.
 
Новости дня
Новости разные
 
Генпрокуратура – об «антиэкстремистских» поправках: «уголовка», особые списки, «безусловный запрет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by