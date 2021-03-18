Совместную штабную тренировку провели военные Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 18 мар – Sputnik. Белорусско-российские учебные маневры в частях ВВС и ПВО завершились в четверг, об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.

К учениям, которые прошли с 16 по 18 марта, от России были привлечены оперативные группы Западного, Центрального и Южного военных округов. Отработаны вопросы перебазирования авиации ВКС РФ на белорусские аэродромы.

Руководство высоко оценило действия подчиненных. Все задачи были выполнены на оценку отлично. В частности, были спланированы и выполнены действия на случай совместной оборонительной операции силами региональной группировки. Также были отработаны действия по охране западной границы Союзного государства.

Белорусским летчикам учения позволили перенять опыт российских военнослужащих, которые находились в командировке в Сирии. Кроме того, были проанализированы характер и действия сторон во время недавнего конфликта в Нагорном Карабахе.

Подразделения ВВС и ПВО продолжат укреплять сотрудничество. Самым серьезным экзаменом для военных Беларуси и России станут совместные стратегические учения "Запад-2021". Они состоятся осенью, до них белорусские и российские будут улучшать выучку. Кроме того белорусские команды военных будут представлены на профессиональных конкурсах "Армейских международных игр". Летчики, к примеру, могут состязаться в такой дисциплине как "Авиадартс".