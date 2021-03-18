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Ответственность за экстремизм и фейки собираются ужесточить в Беларуси

18.03.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси предложила ужесточить наказание за экстремизм и подготовила новую редакцию закона "О противодействии экстремизму". Об этом сегодня шла речь на совещании у президента Александра Лукашенко во Дворце Независимости.

"Проектом закона  предлагается, что прокуратура, КГБ, МВД получат право при выявлении признаков экстремистских действий выносить предписания учредителям и руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям при отсутствии оснований для привлечения их к уголовной ответственности", - сообщили Sputnik в Генпрокуратуре.

Невыполнение таких требований, а также повторное в течение года вынесение предписания – основания для ликвидации организации, прекращения деятельности ИП.

© Sputnik
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При этом дела о признании организации экстремистской и ее ликвидации будут рассматриваться судом первой инстанции в сокращенные сроки: до одного месяца со дня принятия заявления.

Кроме этого, проектом закона предлагается граждан, осужденных за преступления, связанные с экстремизмом, включать в "экстремичсткий список" и лишать права на занятие отдельными видами деятельности, например, сопряженной с оборотом наркотических средств, оружия и боеприпасов, педагогической, издательской. Их финансовые операции будут подлежать особому контролю.

МВД хотят наделить правом вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.

Финансирование экстремизма

Также в Генпрокуратуре сообщили, что впервые собираются ввести ответственность за такие проявления экстремизма как участие в экстремистском формировании, финансирование экстремистской деятельности, вербовка, обучение и подготовка лица для участия в названной деятельности.

Кроме этого, проектом закона предложено установить уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений о политическом, экономическом, социальном, военном или международном положении Беларуси, правовом положении граждан, деятельности органов государственной власти и управления, дискредитирующих Беларусь, если такие действия совершены в любом публичном выступлении, включая СМИ и площадки в интернете.

© Sputnik / Виктор Толочко
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В проекте также идет речь об уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности страны.

Также предложено привлекать к ответственности и за распространение запрещенной информации владельцев интернет-ресурсов, которые не являются СМИ.

Про фейки

Кроме этого, в законодательстве Беларуси появится дополнительная ответственность для авторов распространяемой недостоверной информации так называемых фейков. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов.

"(…) в национальном законодательстве появится дополнительная ответственность для тех людей, которые занимаются распространением лживой, недостоверной информации, тем более выдавая ее в качестве достоверной, проверенной и точной", - сказал он.

Рахманов уточнил, что речью идет о фейках в различных сферах "Это и развитие страны, и военно-техническое состояние, состояние рисков и вызовов для национальной безопасности. Это и положение дел в области здравоохранения и так далее", - пояснил он.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД хотят наделить правом вести перечни организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности.
 
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