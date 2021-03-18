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Путин ответил на «угу» Байдена: «Кто как обзывается, тот так и называется»

18.03.2021 15:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Владимиру Путину задали вопрос, что бы он ответил на слова Джозефа Байдена. Ранее американский президент, отвечая на вопрос в интервью ABC News о том, не считает ли он Путина убийцей, произнес: «Угу... Считаю». Путин ответил поговоркой.

Он подтвердил, что они с американским президентом знакомы лично и ответил на недавние слова Байдена.

— Я бы сказал ему: «Будьте здоровы». Я желаю ему здоровья — говорю это без иронии и без шуток. Это первое. Второе, если говорить пошире по этой теме, вот что бы хотел сказать. В истории каждого государства, каждого народа много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, народы, мы всегда смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя, — улыбаясь, сказал Путин. — Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути.

После этого Владимир Путин, с улыбкой на лице, начал вспоминать детство и применил свои воспоминания к нынешней ситуации.

— Я вспоминаю, в детстве, когда мы спорили во дворе друг с другом, то говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это неслучайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в др человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще, — заключил российский президент.

 
 
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Сегодня Владимиру Путину задали вопрос, что бы он ответил на слова Джозефа Байдена. Ранее американский президент, отвечая на вопрос в интервью ABC News о том, не...
 
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