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У Skoda появился маленький кроссовер Kushaq
Источник материала: Onliner
Компания Skoda уверена, что в ближайшие годы Индия станет третьим по величине рынком в мире по объемам продаж новых авто. Специально для этого региона чехи разработали модель Skoda Kushaq. В портфолио Skoda новинка присоединится к другим кроссоверам: Kamiq, Karoq и Kodiaq.
Kushaq представляет собой небольшой паркетник малого класса. Что-то типа Hyundai Creta и Renault Kaptur. Паркетник построен на новой архитектуре MQB-A0-IN (пока Kushaq — единственная модель на этой тележке VAG). Презентация кроссовера состоится в июне, а первые клиенты получат ключи от авто ближе к середине лета.
Пробежимся по цифрам. Габаритная длина бюджетного SUV Skoda составляет 4221 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1612 мм. Колесная база — 2651 мм (одна из самых больших баз в сегменте). Заявленный дорожный просвет — 188 мм, а объем багажника — 385 литров.
Skoda Kushaq будет доступна с 1,0 TSI мощностью 115 л. с. и тягой в 175 Н·м. Для любителей «погорячее» есть 1,5 TSI (150 л. с. и 250 Н·м). Базовый движок идет с 6-ступенчатой «механикой» или классическим «автоматом» (тоже 6 ступеней). 150-сильный агрегат можно взять с 6-МКП или «роботом» DSG (7 ступеней).
В базовой комплектации кроссовера — 16-дюймовые «штамповки». На фото — 17-дюймовые литые диски, которые идут только в исполнении Style. Клиентам предложат выбор между пятью цветами кузова и двумя вариантами мультимедийной системы: с 7- или 10-дюймовым экраном. Салон, к слову, выглядит очень неплохо. Есть даже беспроводная зарядная станция для смартфонов. Цены объявят чуть позже.
зеленый, универсал, дизель 1.9 л, механическая, передний привод
серебристый, лифтбэк, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
серый, универсал, дизель 1.6 л, автоматическая, передний привод
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Компания Skoda уверена, что в ближайшие годы Индия станет третьим по величине рынком в мире по объемам продаж новых авто. Специально для этого региона чехи...
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