У Skoda появился маленький кроссовер Kushaq

Источник материала: Onliner

Компания Skoda уверена, что в ближайшие годы Индия станет третьим по величине рынком в мире по объемам продаж новых авто. Специально для этого региона чехи разработали модель Skoda Kushaq. В портфолио Skoda новинка присоединится к другим кроссоверам: Kamiq, Karoq и Kodiaq.





Kushaq представляет собой небольшой паркетник малого класса. Что-то типа Hyundai Creta и Renault Kaptur. Паркетник построен на новой архитектуре MQB-A0-IN (пока Kushaq — единственная модель на этой тележке VAG). Презентация кроссовера состоится в июне, а первые клиенты получат ключи от авто ближе к середине лета.





Пробежимся по цифрам. Габаритная длина бюджетного SUV Skoda составляет 4221 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1612 мм. Колесная база — 2651 мм (одна из самых больших баз в сегменте). Заявленный дорожный просвет — 188 мм, а объем багажника — 385 литров.





Skoda Kushaq будет доступна с 1,0 TSI мощностью 115 л. с. и тягой в 175 Н·м. Для любителей «погорячее» есть 1,5 TSI (150 л. с. и 250 Н·м). Базовый движок идет с 6-ступенчатой «механикой» или классическим «автоматом» (тоже 6 ступеней). 150-сильный агрегат можно взять с 6-МКП или «роботом» DSG (7 ступеней).





В базовой комплектации кроссовера — 16-дюймовые «штамповки». На фото — 17-дюймовые литые диски, которые идут только в исполнении Style. Клиентам предложат выбор между пятью цветами кузова и двумя вариантами мультимедийной системы: с 7- или 10-дюймовым экраном. Салон, к слову, выглядит очень неплохо. Есть даже беспроводная зарядная станция для смартфонов. Цены объявят чуть позже.



