Для исторических зданий БГУ в самом центре Минска утвердили обновленный проект зон охраны

Источник материала: Tut.by

Для зданий БГУ в районе площади Независимости в Минске утвердили новый проект зон охраны. Теперь в схеме зон охраны учтены построенный недавно инженерный корпус метрополитена, а также прорисовано место перспективного строительства, где могут построить новый университетский корпус. Актуальный проект зон охраны размещен на сайте Национального правового портала .



Площадь Независимости и ее окрестности с высоты, 2017 год. За административным корпусом метрополитена еще не построен новый инженерный корпус. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Новый проект зон охраны утвердили для недвижимых материальных историко-культурных ценностей в границах улиц Бобруйская — Ленинградская — Свердлова — проспекта Независимости. Прежнее постановление Минкульта от 2016 года признали утратившим силу.

Речь идет о зонах охраны для таких объектов:

комплекс зданий БГУ между Привокзальной площадью и площадью Независимости (проспект Независимости, 4, улица Бобруйская, 11;

здание по улице Бобруйской, 5А;

здание по Ленинградской, 16;

здание по проспекту Независимости, 8.

Документ описывает несколько зон: охранную, регулирования застройки и охраны ландшафта. Их площади, в сравнении с предыдущим проектом зон охраны, не изменились.

В постановлении прописаны ограничения, установленные для всех трех зон. Например, в охранной зоне нельзя возводить здания, а также нельзя проводить благоустройство, озеленение и устанавливать рекламные конструкции, которые ухудшают восприятие особенностей исторических зданий.

В зоне регулирования застройки запрещено: возведение зданий и построек, которые выше, чем здание по проспекту Независимости, 6 — это давний административный корпус метрополитена. Такой запрет был прописан и в предыдущей редакции документа.

Также, сказано в проекте, запрещена реконструкция существующих зданий с увеличением этажности, кроме возможности «восстановления корпуса БГУ» в юго-восточной части зоны регулирования застройки. Пунктирной линией в новой редакции схемы зон охраны указано перспективное строительство ( новый университетский корпус , о котором говорили и раньше).

Напомним, в последние годы за административным корпусом метрополитена появился инженерный корпус для новых линий подземки. Здание выглядывает из-за построенного ранее и даже видно с площади Независимости.



Актуальная схема зон охраны в постановлении Минкульта «Об утверждении проекта зон охраны» за 2021-й год



Схема зон охраны, утвержденная в постановлении Минкульта 2016 года

В зоне охраны ландшафта нельзя строить новые здания, кроме объектов, связанных с функционированием комплекса зданий БГУ (но они должны быть не выше пяти метров). Также нельзя размещать автостоянки и прокладывать транспортные коммуникации, изменять характер ландшафта, запрещено проводить благоустройство и озеленение, ухудшающее восприятие историко-культурных ценностей и вырубать деревья (кроме аварийных и санитарных вырубок).