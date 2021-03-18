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Для исторических зданий БГУ в самом центре Минска утвердили обновленный проект зон охраны
Источник материала: Tut.by
Для зданий БГУ в районе площади Независимости в Минске утвердили новый проект зон охраны. Теперь в схеме зон охраны учтены построенный недавно инженерный корпус метрополитена, а также прорисовано место перспективного строительства, где могут построить новый университетский корпус. Актуальный проект зон охраны размещен на сайте
Новый проект зон охраны утвердили для недвижимых материальных историко-культурных ценностей в границах улиц Бобруйская — Ленинградская — Свердлова — проспекта Независимости. Прежнее постановление Минкульта от 2016 года признали утратившим силу.
Речь идет о зонах охраны для таких объектов:
Документ описывает несколько зон: охранную, регулирования застройки и охраны ландшафта. Их площади, в сравнении с предыдущим проектом зон охраны, не изменились.
В постановлении прописаны ограничения, установленные для всех трех зон. Например, в охранной зоне нельзя возводить здания, а также нельзя проводить благоустройство, озеленение и устанавливать рекламные конструкции, которые ухудшают восприятие особенностей исторических зданий.
В зоне регулирования застройки запрещено: возведение зданий и построек, которые выше, чем здание по проспекту Независимости, 6 — это давний административный корпус метрополитена. Такой запрет был прописан и в предыдущей редакции документа.
Также, сказано в проекте, запрещена реконструкция существующих зданий с увеличением этажности, кроме возможности «восстановления корпуса БГУ» в юго-восточной части зоны регулирования застройки. Пунктирной линией в новой редакции схемы зон охраны указано перспективное строительство (
Напомним, в последние годы за административным корпусом метрополитена появился
В зоне охраны ландшафта нельзя строить новые здания, кроме объектов, связанных с функционированием комплекса зданий БГУ (но они должны быть не выше пяти метров). Также нельзя размещать автостоянки и прокладывать транспортные коммуникации, изменять характер ландшафта, запрещено проводить благоустройство и озеленение, ухудшающее восприятие историко-культурных ценностей и вырубать деревья (кроме аварийных и санитарных вырубок).
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Для зданий БГУ в районе площади Независимости в Минске утвердили новый проект зон охраны. Теперь в схеме зон охраны учтены построенный недавно инженерный корпус...
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