ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Для исторических зданий БГУ в самом центре Минска утвердили обновленный проект зон охраны

18.03.2021 15:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Для зданий БГУ в районе площади Независимости в Минске утвердили новый проект зон охраны. Теперь в схеме зон охраны учтены построенный недавно инженерный корпус метрополитена, а также прорисовано место перспективного строительства, где могут построить новый университетский корпус. Актуальный проект зон охраны размещен на сайте Национального правового портала.


Площадь Независимости и ее окрестности с высоты, 2017 год. За административным корпусом метрополитена еще не построен новый инженерный корпус. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Новый проект зон охраны утвердили для недвижимых материальных историко-культурных ценностей в границах улиц Бобруйская — Ленинградская — Свердлова — проспекта Независимости. Прежнее постановление Минкульта от 2016 года признали утратившим силу.

Речь идет о зонах охраны для таких объектов:

  • комплекс зданий БГУ между Привокзальной площадью и площадью Независимости (проспект Независимости, 4, улица Бобруйская, 11;
  • здание по улице Бобруйской, 5А;
  • здание по Ленинградской, 16;
  • здание по проспекту Независимости, 8.

Документ описывает несколько зон: охранную, регулирования застройки и охраны ландшафта. Их площади, в сравнении с предыдущим проектом зон охраны, не изменились.

В постановлении прописаны ограничения, установленные для всех трех зон. Например, в охранной зоне нельзя возводить здания, а также нельзя проводить благоустройство, озеленение и устанавливать рекламные конструкции, которые ухудшают восприятие особенностей исторических зданий.

В зоне регулирования застройки запрещено: возведение зданий и построек, которые выше, чем здание по проспекту Независимости, 6 — это давний административный корпус метрополитена. Такой запрет был прописан и в предыдущей редакции документа.

Также, сказано в проекте, запрещена реконструкция существующих зданий с увеличением этажности, кроме возможности «восстановления корпуса БГУ» в юго-восточной части зоны регулирования застройки. Пунктирной линией в новой редакции схемы зон охраны указано перспективное строительство (новый университетский корпус, о котором говорили и раньше).

Напомним, в последние годы за административным корпусом метрополитена появился инженерный корпус для новых линий подземки. Здание выглядывает из-за построенного ранее и даже видно с площади Независимости.


Актуальная схема зон охраны в постановлении Минкульта «Об утверждении проекта зон охраны» за 2021-й год

Схема зон охраны, утвержденная в постановлении Минкульта 2016 года

В зоне охраны ландшафта нельзя строить новые здания, кроме объектов, связанных с функционированием комплекса зданий БГУ (но они должны быть не выше пяти метров). Также нельзя размещать автостоянки и прокладывать транспортные коммуникации, изменять характер ландшафта, запрещено проводить благоустройство и озеленение, ухудшающее восприятие историко-культурных ценностей и вырубать деревья (кроме аварийных и санитарных вырубок).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для зданий БГУ в районе площади Независимости в Минске утвердили новый проект зон охраны. Теперь в схеме зон охраны учтены построенный недавно инженерный корпус...
 
Новости дня
Новости разные
 
Очень милая вечеринка: выдры купаются и играют в ванне со льдом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by