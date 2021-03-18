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Очень милая вечеринка: выдры купаются и играют в ванне со льдом
Источник материала: Tut.by
Забавное поведение выдр засняли на видео в Орегонском зоопарке в США. Зверьки плещутся и играют друг с другом во льду, даже пробуют его на зуб — сотрудники зоопарка наполнили для них целую ванну. Похоже, животным, которые не боятся холода от природы, очень нравится такое времяпрепровождение.
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