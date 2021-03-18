Очень милая вечеринка: выдры купаются и играют в ванне со льдом

Источник материала: Tut.by

Забавное поведение выдр засняли на видео в Орегонском зоопарке в США. Зверьки плещутся и играют друг с другом во льду, даже пробуют его на зуб — сотрудники зоопарка наполнили для них целую ванну. Похоже, животным, которые не боятся холода от природы, очень нравится такое времяпрепровождение.