Проверьте, готовы ли вы к главной биатлонной битве года (она ждет нас уже в эти выходные)

Источник материала: Tut.by

В ближайший уикенд завершается биатлонный сезон 2020/2021. И если с судьбой Большого хрустального глобуса у женщин все понятно (его досрочно выиграла норвежка Тириль Экхофф ), то у мужчин за Кубок мира развернется настоящая схватка. На данный момент на БХГ — два претендента: Йоханнес Бё и Стурла Холм Лагрейд. Проверьте, как хорошо вы знаете этих биатлонистов, а заодно выберите себе фаворита (если еще не успели).