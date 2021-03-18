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Проверьте, готовы ли вы к главной биатлонной битве года (она ждет нас уже в эти выходные)
Источник материала: Tut.by
В ближайший уикенд завершается биатлонный сезон 2020/2021. И если с судьбой Большого хрустального глобуса у женщин все понятно (его досрочно выиграла норвежка
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Если с судьбой Большого хрустального глобуса у женщин все понятно (его досрочно выиграла норвежка Тириль Экхофф), то у мужчин за Кубок мира развернется настоящая...
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