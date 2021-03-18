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Проверьте, готовы ли вы к главной биатлонной битве года (она ждет нас уже в эти выходные)

18.03.2021 15:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ближайший уикенд завершается биатлонный сезон 2020/2021. И если с судьбой Большого хрустального глобуса у женщин все понятно (его досрочно выиграла норвежка Тириль Экхофф), то у мужчин за Кубок мира развернется настоящая схватка. На данный момент на БХГ — два претендента: Йоханнес Бё и Стурла Холм Лагрейд. Проверьте, как хорошо вы знаете этих биатлонистов, а заодно выберите себе фаворита (если еще не успели).

 
 
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Если с судьбой Большого хрустального глобуса у женщин все понятно (его досрочно выиграла норвежка Тириль Экхофф), то у мужчин за Кубок мира развернется настоящая...
 
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