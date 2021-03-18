Источник материала: Хартия'97

El Tiempo: Советник Байдена предупредил Колумбию, что ее ждет свой «Рашагейт» 1 18.03.2021, 15:26

Вмешательство Кремля в дела Латинской Америки будет остановлено.

Советник по делам Западного полушария в Совета национальной безопасности США Хуан Гонсалес подтвердил позицию США в отношении того, что Россия является глобальной проблемой. В беседе с корреспондентом La FM Луисом Карлосом Велесом он заявил, что россияне прибегнули к использованию кибертехнологий для распространения ложной информации, тем самым «манипулируя и дестабилизируя» несколько стран региона. Он предложил уделить особое внимание отношениям Венесуэлы с Россией, так как правительство Владимира Путина помогает Николасу Мадуро уклоняться от нефтяных санкций, пишет El Tiempo (перевод — inosmi.ru ).

«Во всем мире существует обеспокоенность по поводу помощи России, Китая, Ирана Николасу Мадуро в уклонении от нефтяных санкций», — пояснил политик во время интервью. Кроме того, он утверждает, что если бы не поддержка этой группы стран, соседняя c США страна претерпела бы существенные изменения. Поэтому вопрос о вмешательстве России в дела региона станет одной из тем, которая будет обсуждаться на встрече президента Джо Байдена с Владимиром Путиным. «Мы собираемся помочь странам региона обеспечить проведение честных выборов, ведь если россиянам удалось вмешаться в выборы США в 2016 году и в наши последние выборы, то очевидно, что они захотят вмешаться и в политику Латинской Америки», — подытожил он.

Таким образом, сейчас в США есть три политика, выражающих обеспокоенность во вмешательстве России в политику Колумбии. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и конгрессмен Альбио Сирес публично выразили обеспокоенность правительства Байдена и Демократической партии, которые возродили те натянутые отношения, которые когда-то существовали между правительством Ивана Дуке и Кремлем.

«Колумбийское правительство выслало членов российского посольства за то, что они не делали в Колумбии ничего хорошего. Россияне хотят создать хаос, дестабилизировать страну в свою пользу», — заявил конгрессмен США Альбио Сирес. Кроме того, он отметил, что иностранные граждане, которые приезжают в Колумбию, приезжают туда не ради туризма или отдыха, а что их поездки мотивированы политическими целями. «Я имею в виду многочисленных россиян, которые приезжают в Колумбию, которая не является для них курортом для пляжного отдыха».

Сирес объяснил план вмешательства российского правительства важными политическими отношениями, существующими между Колумбией и Соединенными Штатами. Однако на этом его действия закончились, поскольку он не уточнил, какого именно кандидата будет поддерживать Владимир Путин. «Я не знаю, кого именно они будут поддерживать, но это будет кто-то, кто будет продвигать их интересы в регионе. На данный момент я не знаю, кем будет этот кандидат». Конечная цель всего этого плана — «нанести ущерб тесным отношениям Соединенных Штатов с Колумбией так, чтобы Россия в конечном итоге извлекла из них выгоду».

В декабре прошлого года отношения России и Колумбии стали напряженными после того, как колумбийский президент Иван Дуке принял решение выслать двух чиновников из российского посольства в Боготе из-за шпионажа. Их обвинили в попытке нанять сотрудников для получения информации об энергетических компаниях. Александр Николаевич и Александр Паристов два года работали в Колумбии под прикрытием российского посольства в Боготе.

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