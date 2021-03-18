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Саша Филипенко: Я твердо уверен, что белорусское общество все равно победит
Источник материала: Хартия'97
Саша Филипенко: Я твердо уверен, что белорусское общество все равно победит
Мы сыграли лишь первый тайм.
Известный белорусский писатель Саша Филипенко в интервью
— Мы сыграли первый тайм, теперь перерыв, впереди второй тайм, в котором обе команды начнут очень осторожно, присматриваясь друг к другу, чтобы не пропустить решающую контратаку.
Я твердо убежден, что белорусское общество все равно победит, в дополнительное время или в серии пенальти. Не может группа людей, захватившая власть, терроризировать целую страну. Некоторое время может, но я надеюсь, что это будет недолго, и это поймут даже люди, находящиеся внутри этой группировки.
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Мы сыграли лишь первый тайм.
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