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Саша Филипенко: Я твердо уверен, что белорусское общество все равно победит

18.03.2021 15:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Саша Филипенко: Я твердо уверен, что белорусское общество все равно победит

  • 18.03.2021, 15:14
Саша Филипенко: Я твердо уверен, что белорусское общество все равно победит
Саша Филипенко

Мы сыграли лишь первый тайм.

Известный белорусский писатель Саша Филипенко в интервью «Радыё Свабода» сравнил ситуацию в Беларуси с футбольным матчем:

— Мы сыграли первый тайм, теперь перерыв, впереди второй тайм, в котором обе команды начнут очень осторожно, присматриваясь друг к другу, чтобы не пропустить решающую контратаку.

Я твердо убежден, что белорусское общество все равно победит, в дополнительное время или в серии пенальти. Не может группа людей, захватившая власть, терроризировать целую страну. Некоторое время может, но я надеюсь, что это будет недолго, и это поймут даже люди, находящиеся внутри этой группировки.

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