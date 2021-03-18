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Армения идет на досрочные выборы на фоне затяжного кризиса

18.03.2021 15:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Армения идет на досрочные выборы на фоне затяжного кризиса

  • 18.03.2021, 15:05
Армения идет на досрочные выборы на фоне затяжного кризиса
Никол Пашинян

Пашинян провел переговоры с лидерами оппозиции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что учитывая нестабильную внутреннюю ситуацию и после консультаций с оппозиционными фракциями парламентские выборы в стране пройдут 20 июня.

Об этом Пашинян рассказал в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Пашинян отметил, что провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном, и в ходе встречи они отметили, что лучшим выходом из сложной внутриполитической ситуации станут досрочные парламентские выборы.

"Принимая во внимание беседы, которые я провел с президентом Армении, с фракцией "Мой шаг", с лидером фракции "Просветленная Армения" Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года состоятся внеочередные парламентские выборы в Республике Армения", - заявил Пашинян.

В последние недели в Армении обострился политический кризис. 25 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки правительства и премьер-министра Никола Пашиняна, обвинив его в неумении принимать адекватные решения в кризисной ситуации.

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Пашинян провел переговоры с лидерами оппозиции.
 
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