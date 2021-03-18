ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Над «Гродно Азот» идет странный дым

18.03.2021 15:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Над «Гродно Азот» идет странный дым

4
  • 18.03.2021, 14:59
  • 2,572
Над «Гродно Азот» идет странный дым

Очередные пусковые операции «профессионалов», которыми заменили бастующих?

Telegram-канал «Стачком Азота» опубликовал видео, на котором над химическим предприятием идет странный дым.

Судя по видео, это так называемый «лисий хвост» — так химики называют выбросы, содержащие диоксид азота NO2 характерного желтого цвета. Таким образом происходит утилизация части газа. Подобная процедура не является нормальной, так как данное вещество относится ко втором классу опасности.


Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередные пусковые операции «профессионалов», которыми заменили бастующих?
 
Новости дня
Новости разные
 
«Толь, ну, это… будь моим мужем». Белорусский актер Анатолий Кот рассказал о браке с Юлией Высоцкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by