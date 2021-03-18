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Над «Гродно Азот» идет странный дым
Источник материала: Хартия'97
Над «Гродно Азот» идет странный дым
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Судя по видео, это так называемый «лисий хвост» — так химики называют выбросы, содержащие диоксид азота NO2 характерного желтого цвета. Таким образом происходит утилизация части газа. Подобная процедура не является нормальной, так как данное вещество относится ко втором классу опасности.
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Очередные пусковые операции «профессионалов», которыми заменили бастующих?
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