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«До такой степени политизированное общество означает: поднеси спичку — и все вспыхнет»

18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Топ-менеджер рассуждает, почему власти объяснили ЧП в Витебске политикой.

«До такой степени политизированное общество означает: поднеси спичку — и все вспыхнет»

ЧП в Витебской БСМП показало то, что общество в Беларуси сегодня крайне политизировано, считает управляющий компании «Appservice» Валерий Семилетов.

— Из произошедшего можно сделать два вывода, которые характеризуют то, чем мы сейчас живем. Первый — даже критика реальных проблем, как, например, проблема в Витебске или любая другая, вплоть до уборки снега, воспринимается как критика власти и политика.

Второе, власти все время стремились отделить: спорт вне политики, искусство вне политики, культура и т.д., вычеркивая разные сферы из политики, но при этом сами же они сразу мешают с политикой все подряд, — отметил топ-менеджер на Примусе.— Это говорит о том, что сегодня все — и те, кто удерживает власть, и те, кто против, и те, кто где-то посередине, — не могут абстрагировать ни одно из своих действий и поставить их вне политики.

Семилетов не исключает, что столь сильная политизированность общества может привести к непредсказуемым последствиям.

— Мы сегодня настолько политизированное общество, каким не были никогда. Любое событие, скоро, наверное, и ДТП будем рассматривать через призму политики. При этом надо понимать, что крайне политизированное общество означает: поднеси спичку — и все вспыхнет. Это реальная опасность, которая существует, — считает топ-менеджер.

Он рассказывает, как отреагировала бы власть в цивилизованном обществе на ЧП, подобное тому, что произошло в Витебской больнице.

— Все очень просто: заявление в органы правопорядка и беспристрастное расследование. А раз процесс вызвал общественный резонанс, потому что погибли люди, его нужно активно освещать.

Есть понятие «тайна следствия», но нужно активно освещать ход работ, ход судебного заседания, установления виновных, реальных причин и т.д. Скрывать информацию в любой цивилизованной стране было бы не просто невозможно, это преступление, — подытожил Семилетов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Топ-менеджер рассуждает, почему власти объяснили ЧП в Витебске политикой.
 
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