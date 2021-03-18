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«До такой степени политизированное общество означает: поднеси спичку — и все вспыхнет»
18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Топ-менеджер рассуждает, почему власти объяснили ЧП в Витебске политикой.
— Из произошедшего можно сделать два вывода, которые характеризуют то, чем мы сейчас живем. Первый — даже критика реальных проблем, как, например, проблема в Витебске или любая другая, вплоть до уборки снега, воспринимается как критика власти и политика.
Второе, власти все время стремились отделить: спорт вне политики, искусство вне политики, культура и т.д., вычеркивая разные сферы из политики, но при этом сами же они сразу мешают с политикой все подряд, — отметил топ-менеджер на
Семилетов не исключает, что столь сильная политизированность общества может привести к непредсказуемым последствиям.
— Мы сегодня настолько политизированное общество, каким не были никогда. Любое событие, скоро, наверное, и ДТП будем рассматривать через призму политики. При этом надо понимать, что крайне политизированное общество означает: поднеси спичку — и все вспыхнет. Это реальная опасность, которая существует, — считает топ-менеджер.
Он рассказывает, как отреагировала бы власть в цивилизованном обществе на ЧП, подобное тому, что произошло в Витебской больнице.
— Все очень просто: заявление в органы правопорядка и беспристрастное расследование. А раз процесс вызвал общественный резонанс, потому что погибли люди, его нужно активно освещать.
Есть понятие «тайна следствия», но нужно активно освещать ход работ, ход судебного заседания, установления виновных, реальных причин и т.д. Скрывать информацию в любой цивилизованной стране было бы не просто невозможно,
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Топ-менеджер рассуждает, почему власти объяснили ЧП в Витебске политикой.
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