|
Ответ Путина Байдену: «Кто так обзывается, сам так и называется»
18.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава России прокомментировал слова американского коллеги, который накануне согласился с тем, что российского лидера можно назвать «убийцей».
Владимир Путин, 18 марта
На встрече с представителями общественности Крыма глава РФ
И добавил, что в ответ на заявления Джо Байдена хотел бы пожелать ему здоровья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава России прокомментировал слова американского коллеги, который накануне согласился с тем, что российского лидера можно назвать «убийцей».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)