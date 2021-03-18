Ответ Путина Байдену: «Кто так обзывается, сам так и называется»

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Глава России прокомментировал слова американского коллеги, который накануне согласился с тем, что российского лидера можно назвать «убийцей».

Кто так обзывается, сам так и называется. Владимир Путин, 18 марта

На встрече с представителями общественности Крыма глава РФ отметил , что эта детская поговорка содержит очень глубокий смысл: «Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что это мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия».





И добавил, что в ответ на заявления Джо Байдена хотел бы пожелать ему здоровья.

Рогов: «Черный слон стоит посреди комнаты. У Путина есть все возможности ответить на оба вопроса»