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«Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: «Будьте здоровы!» Я желаю ему здоровья», - сказал российский лидер, заметив, что говорит так «без иронии, без шуток».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Путин ответил Байдену на «убийцу» Президент России заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей.

Напомним,в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет «заплатить цену» в связи с попытками Москвы вмешательства в американские выборы, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.Глава государства заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, РФ будет опираться на них.