Генпрокуратура возбудит дело по факту геноцида белорусского народа

Генпрокуратура намерена возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, заявил генеральный прокурор Андрей Швед.





"Генпрокуратура несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. (…) в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен", - сказал он.





Швед также рассказал, что Генпрокуратура совместно с парламентом подготовила проект закона, направленный на "противодействие героизации нацизма".





В данной связи Швед отметил, что в СМИ и интернете появились высказывания, направленные на то, чтобы обелить "нацистских преступников, которые в годы Великой Отечественной войны совершили злодеяние против белорусского народа, устроили здесь геноцид".



