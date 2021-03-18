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Власти ликвидируют "Польскую школу" в Бресте

18.03.2021 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В суд направили иск о ликвидации «Польской школы». Это сделала брестская прокуратура. Она считает, что школа грубо нарушила беларуское законодательство и нанесла ущерб государственным интересам.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту «героизации военных преступников» во время «незаконного массового мероприятия» с участием учащихся «Польской школы», задержаны двое ее соучредителей, передает @kyky_org

Прокуратура заявляет, что на базе образовательного учреждения были организованы харцерские дружины, которые занимались "обесцениванием исторической памяти беларуского народа".

После проведенного в конце февраля в «Польской школе» в Бресте мероприятия ко Дню памяти «отверженных солдат» из Беларуси выслали сначала одного польского консула, а затем еще двух. 

Варшава предприняла зеркальный шаг, тоже выслав из Польши трех беларуских дипломатов. Вчера стало известно, что Генконсульство в Белостоке приостановило прием документов на визу.
 
Теги: Брест
 
 
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В суд направили иск о ликвидации «Польской школы». Это сделала брестская прокуратура. Она считает, что школа грубо нарушила беларуское законодательство и нанесла...
 
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