







Напомним, Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с попытками Москвы вмешательства в американские выборы, а также ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей.





"Что касается заявлений моего американского коллеги. Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы!" Я желаю ему здоровья", - сказал российский лидер, заметив, что говорит так "без иронии, без шуток".





Глава государства заявил, что в истеблишменте США много честных и порядочных людей, РФ будет опираться на них.



