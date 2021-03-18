Погода в СНГ: на юге Беларуси проснулись клещи, в Армении приступили к полевым работам

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за гололеда. Днем в российской столице до плюс четырех и небольшой снег. О погоде в других странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Зима не спешит покидать Казахстан. Из-за порывистого ветра и гололеда в семи областях объявили штормовое предупреждение. На юго-западе республики общую картину непогоды усилят дождь и снег. Труднее всего сейчас птицам, которые вернулись с зимовки. Так, житель Мангистау на одном из месторождений по добыче нефти обнаружил замерзшего фламинго. Птица обледенела и не могла взлететь. Дома мужчина согрел пернатого с помощью обогревателя и выпустил на волю сразу, как птица набралась сил.

Беларусь

До плюс шести градусов ожидается сегодня в Беларуси. Во многих районах страны пройдет мокрый снег и дождь. Пока в центральном регионе только ждут весеннего тепла, на юге страны уже проснулись клещи. В Брестской области есть пострадавшие от укусов. В четырех случаях из пяти насекомые были заражены боррелиями. Это бактерии, которые вызывают тяжелые заболевания. Специалисты советуют, отправляясь в лес, надевать одежду с длинными рукавами, высокую обувь, использовать защитные аэрозоли, а дома внимательно себя осматривать.

Сегодня по народному календарю «Конон-огородник». Крестьяне пахали и сеяли, несмотря на то, какая погода была в этот день. Фермерам Армении повезло: воздух прогрелся и ничто не мешает полевым работам. В самом северном регионе – Шираке – днем плюс 10, а на юге – плюс 24. В прогнозе кратковременные дожди. Осадки способствуют цветению плодовых. Так, в Араратской долине со дня на день зацветут абрикосы.



Кыргызстан

Весна проснулась! После морозов в Бишкеке резко потеплело и выглянуло солнце. Днем в столице Кыргызстана плюс десять. В преддверии Навруза хозяйки начали готовить главное угощение праздника – сумолок. Блюдо из пророщенной пшеницы и муки варят 12 часов. Потом дают настояться несколько дней. Так оно приобретет характерный шоколадный вкус. По традиции процесс приготовления сопровождается песнями и танцами.

Таджикистан

В Душанбе почти лето: до плюс 21 днем. Но март еще проявит свое непостоянство. Впереди грозы и дожди, а в горных регионах – град со снегом. Но никакая стихия не сможет помешать отметить жителям Навруз. В столице Таджикистана все готово к торжеству. Улицы украшены символами весеннего праздника. В парках и скверах коммунальщики высадили нарциссы, розы, тюльпаны.