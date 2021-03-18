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"Я желаю ему здоровья": что Путин ответил Байдену – видео

18.03.2021 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент России Владимир Путин пожелал здоровья Джо Байдену, который ранее резко о нем высказался. Он отметил, что знаком с главой Белого Дома, и искренне желает ему здоровья.

"В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: "Кто как обзывается, тот так и называется", – вспомнил Владимир Путин. Он подчеркнул, что у этой детской поговорки есть глубокий психологический смысл: каждый склонен видеть в других людях свои собственные качества.

После чего добавил, что история каждого народа насчитывает много драматических и кровавых событий. Но оценивая других – будь то люди, народы или государства, "мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало, мы всегда там видим себя", подчеркнул Владимир Путин. 

Что сказал Джо Байден и что за этим последовало

Президент США ранее заявил, что Путин "ответит за вмешательство в выборы". В СМИ также распространилась информация, что Байден в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского коллегу "убийцей". Однако до сих пор не ясно, имел ли он это на самом деле в виду. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, носили ли эти слова метафорический характер. 

Российский МИД расценил высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. В связи с чем посол России в США Анатолий Антонов был отозван в Москву для консультаций.

Смотрите на видео, как Владимир Путин отреагировал на резонансные заявления Джо Байдена.

 
 
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Президента США Джо Байден на днях сделал несколько резких заявлений. Что ответил на них президент России – смотрите на видео.
 
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